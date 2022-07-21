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Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.07.2022
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Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.07.2022
Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Сенат Франции в четверг проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:06
2022-07-21T15:06
в мире
катрин колонна
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ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Сенат Франции в четверг проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО.В четверг Сенат Франции рассмотрел законопроект о ратификации соглашения о принятии Финляндии в НАТО и законопроект о ратификации соглашения о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.За утверждение документов проголосовали 323 сенатора, 17 высказались против, еще 8 воздержались.Глава МИД Франции Катрин Колонна приветствовала результаты голосования в Сенате по вопросу вступления двух северных стран в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
https://ria.ru/20220718/bezopasnost-1803146738.html
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в мире, катрин колонна, финляндия, швеция, франция, мид франции‎, нато
15:06 21.07.2022
 
Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат Франции проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Сенат Франции в четверг проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО.
В четверг Сенат Франции рассмотрел законопроект о ратификации соглашения о принятии Финляндии в НАТО и законопроект о ратификации соглашения о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.
Подписание трехстороннего меморандума о том, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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За утверждение документов проголосовали 323 сенатора, 17 высказались против, еще 8 воздержались.
Глава МИД Франции Катрин Колонна приветствовала результаты голосования в Сенате по вопросу вступления двух северных стран в НАТО.
"Членства этих двух стран (в НАТО) укрепят нашу коллективную безопасность",- написала она в своем Twitter.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
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В миреКатрин КолоннаФинляндияШвецияФранцияМИД Франции‎НАТО
 
 
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