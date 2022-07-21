https://ria.ru/20220721/nato-1804041775.html

Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 21.07.2022

Сенат Франции ратифицировал соглашение о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Сенат Франции в четверг проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:06

2022-07-21T15:06

2022-07-21T15:06

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ПАРИЖ, 21 июл - РИА Новости. Сенат Франции в четверг проголосовал за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО.В четверг Сенат Франции рассмотрел законопроект о ратификации соглашения о принятии Финляндии в НАТО и законопроект о ратификации соглашения о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе.За утверждение документов проголосовали 323 сенатора, 17 высказались против, еще 8 воздержались.Глава МИД Франции Катрин Колонна приветствовала результаты голосования в Сенате по вопросу вступления двух северных стран в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Затем 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

https://ria.ru/20220718/bezopasnost-1803146738.html

https://ria.ru/20220719/nato-1803586069.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, катрин колонна, финляндия, швеция, франция, мид франции‎, нато