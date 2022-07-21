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Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/nato-1803959021.html
Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами
Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами - РИА Новости, 21.07.2022
Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами
Российские силовики от источников в украинских войсках получили сведения, что из поставленных США на Украину РСЗО HIMARS две установки действуют на южном... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:58
2022-07-21T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
марк милли
рсзо himars
нато
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ХЕРСОН, 21 июл – РИА Новости. Российские силовики от источников в украинских войсках получили сведения, что из поставленных США на Украину РСЗО HIMARS две установки действуют на южном направлении, в т.ч. в районе Херсона, остальные - в Донбассе, при этом расчеты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО, а данные по HIMARS украинцам не передают, поскольку не доверяют, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, причем в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.По его словам, наведение на цель происходит через американские военные спутники, а сразу после пуска установка быстро меняет дислокацию, никогда не возвращаясь к предыдущей позиции. "Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как "Ураган" или "Смерч", задача которых - насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS", - сказал собеседник агентства, отметив, что все передвижение и работа установок происходит глубокой ночью во время комендантского часа.При этом он отметил, что натовцы не доверяют украинцам - ни военным, ни гражданским. "Украинские расчеты РСЗО ("Смерч" и "Ураган" - ред.), которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS, и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей", - сказал представитель российского силового ведомства.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803933405.html
https://ria.ru/20220715/himars-1802585589.html
сша
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в мире, сша, украина, россия, марк милли, рсзо himars, нато, вооруженные силы украины
10:58 21.07.2022 (обновлено: 11:53 21.07.2022)
 
Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами

Источник: расчеты HIMARS состоят из экс-военных НАТО, а данные по РСЗО украинцам не дают

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
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ХЕРСОН, 21 июл – РИА Новости. Российские силовики от источников в украинских войсках получили сведения, что из поставленных США на Украину РСЗО HIMARS две установки действуют на южном направлении, в т.ч. в районе Херсона, остальные - в Донбассе, при этом расчеты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО, а данные по HIMARS украинцам не передают, поскольку не доверяют, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, причем в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.
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"По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат, охрану осуществляют сотрудники ЧВК, близких к Пентагону, те, с которыми часто заключают контракты", - сказал сотрудник российского силового ведомства.
По его словам, наведение на цель происходит через американские военные спутники, а сразу после пуска установка быстро меняет дислокацию, никогда не возвращаясь к предыдущей позиции. "Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как "Ураган" или "Смерч", задача которых - насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS", - сказал собеседник агентства, отметив, что все передвижение и работа установок происходит глубокой ночью во время комендантского часа.
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Эксперт заявил, что из западного оружия на Украине стреляют солдаты НАТО
При этом он отметил, что натовцы не доверяют украинцам - ни военным, ни гражданским. "Украинские расчеты РСЗО ("Смерч" и "Ураган" - ред.), которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS, и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей", - сказал представитель российского силового ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМарк МиллиРСЗО HIMARSНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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