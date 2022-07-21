https://ria.ru/20220721/nato-1803959021.html

Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами

Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами - РИА Новости, 21.07.2022

Источник: военные НАТО не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами

Российские силовики от источников в украинских войсках получили сведения, что из поставленных США на Украину РСЗО HIMARS две установки действуют на южном... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:58

2022-07-21T10:58

2022-07-21T11:53

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ХЕРСОН, 21 июл – РИА Новости. Российские силовики от источников в украинских войсках получили сведения, что из поставленных США на Украину РСЗО HIMARS две установки действуют на южном направлении, в т.ч. в районе Херсона, остальные - в Донбассе, при этом расчеты всех комплексов состоят из выведенных за штат кадровых военных НАТО, а данные по HIMARS украинцам не передают, поскольку не доверяют, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Накануне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались предоставить Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, из которых переданы уже 12, причем в очередной пакет американской помощи, который будет представлен на этой неделе, войдут еще четыре таких РСЗО. Из 12 уже поставленных комплексов, по данным Минобороны РФ, на территории ДНР уничтожены как минимум три – две в районе Малотарановки и одна под Красноармейском.По его словам, наведение на цель происходит через американские военные спутники, а сразу после пуска установка быстро меняет дислокацию, никогда не возвращаясь к предыдущей позиции. "Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как "Ураган" или "Смерч", задача которых - насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS", - сказал собеседник агентства, отметив, что все передвижение и работа установок происходит глубокой ночью во время комендантского часа.При этом он отметил, что натовцы не доверяют украинцам - ни военным, ни гражданским. "Украинские расчеты РСЗО ("Смерч" и "Ураган" - ред.), которые участвуют в совместном ударе, ничего не знают о совместной работе с HIMARS, и даже зачастую не в курсе, что выступают прикрытием для пусков HIMARS. В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей", - сказал представитель российского силового ведомства.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803933405.html

https://ria.ru/20220715/himars-1802585589.html

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