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Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России - РИА Новости, 21.07.2022
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Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России
Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России - РИА Новости, 21.07.2022
Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России
Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:33
2022-07-21T22:33
европа
россия
франция
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж."Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены", — говорится в тексте.По мнению эксперта, отрезанная от европейских рынков британская империя была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами, что в дальнейшем пошло на пользу стране. Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым Соединенным Штатам нарастить мощь.Ранее американское издание Newsweek констатировало, что антироссийские санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту инфляции и цен на продукты питания.
https://ria.ru/20220716/frantsiya-1802841168.html
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европа, россия, франция, санкции в отношении россии, в мире
22:33 21.07.2022
 
Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России

Французский экономист Оливье Де Мейзон Руж: ЕС забыл об уроке блокады Англии 1806 года

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.
"Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены", — говорится в тексте.
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По мнению эксперта, отрезанная от европейских рынков британская империя была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами, что в дальнейшем пошло на пользу стране. Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым Соединенным Штатам нарастить мощь.
Ранее американское издание Newsweek констатировало, что антироссийские санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту инфляции и цен на продукты питания.
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