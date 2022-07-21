https://ria.ru/20220721/napoleon-1804152588.html

Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России

Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России - РИА Новости, 21.07.2022

Le Figaro: Европа повторила английскую ошибку Наполеона в отношении России

Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:33

2022-07-21T22:33

2022-07-21T22:33

европа

россия

франция

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж."Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены", — говорится в тексте.По мнению эксперта, отрезанная от европейских рынков британская империя была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами, что в дальнейшем пошло на пользу стране. Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым Соединенным Штатам нарастить мощь.Ранее американское издание Newsweek констатировало, что антироссийские санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую устойчивую инфляцию, стремительно дорожающий бензин и неуверенность в стабильности поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту инфляции и цен на продукты питания.

https://ria.ru/20220716/frantsiya-1802841168.html

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

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россия

франция

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

европа, россия, франция, санкции в отношении россии, в мире