https://ria.ru/20220721/naemniki-1804103714.html

Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин

Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.07.2022

Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин

Со стороны Великобритании не поступает никаких запросов относительно состояния задержанных в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:01

2022-07-21T18:01

2022-07-21T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

донецкая народная республика

марокко

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Со стороны Великобритании не поступает никаких запросов относительно состояния задержанных в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин."Со стороны государственных институтов, в частности, Великобритании не поступало и не поступает никаких запросов, обращений касательно их граждан о состоянии их здоровья. То есть никакой заботы не проявляется", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что власти Великобритании сами подталкивают своих граждан к участию в вооруженном конфликте. Кроме того, глава ДНР рассказал о имеющемся контакте родственников наемников из Марокко, также задержанного в ДНР и приговоренного к смертной казни. "Что касается Марокко, тоже официальных обращений на государственном уровне нет, но есть очень активная позиция родственников того наемника, в отношений которого был вынесен соответствующий приговор, и пытаются выходить через адвокатов, то есть непосредственно в органы власти ДНР, но опять же официальная позиция Марокко как страны увы тоже не поступало", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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донецкая народная республика

марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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