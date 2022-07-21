Рейтинг@Mail.ru
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/naemniki-1804103714.html
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.07.2022
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин
Со стороны Великобритании не поступает никаких запросов относительно состояния задержанных в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:01
2022-07-21T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
донецкая народная республика
марокко
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793813006_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1effc9ea1bc040849a623966ba796dc4.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Со стороны Великобритании не поступает никаких запросов относительно состояния задержанных в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин."Со стороны государственных институтов, в частности, Великобритании не поступало и не поступает никаких запросов, обращений касательно их граждан о состоянии их здоровья. То есть никакой заботы не проявляется", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что власти Великобритании сами подталкивают своих граждан к участию в вооруженном конфликте. Кроме того, глава ДНР рассказал о имеющемся контакте родственников наемников из Марокко, также задержанного в ДНР и приговоренного к смертной казни. "Что касается Марокко, тоже официальных обращений на государственном уровне нет, но есть очень активная позиция родственников того наемника, в отношений которого был вынесен соответствующий приговор, и пытаются выходить через адвокатов, то есть непосредственно в органы власти ДНР, но опять же официальная позиция Марокко как страны увы тоже не поступало", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
великобритания
донецкая народная республика
марокко
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793813006_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_bc28aa4a70fb76a829085924967834a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, донецкая народная республика, марокко, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:01 21.07.2022 (обновлено: 18:27 21.07.2022)
 
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин

Пушилин: со стороны Британии не поступает запросов относительно состояния наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер
Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Со стороны Великобритании не поступает никаких запросов относительно состояния задержанных в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Со стороны государственных институтов, в частности, Великобритании не поступало и не поступает никаких запросов, обращений касательно их граждан о состоянии их здоровья. То есть никакой заботы не проявляется", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что власти Великобритании сами подталкивают своих граждан к участию в вооруженном конфликте.
Кроме того, глава ДНР рассказал о имеющемся контакте родственников наемников из Марокко, также задержанного в ДНР и приговоренного к смертной казни. "Что касается Марокко, тоже официальных обращений на государственном уровне нет, но есть очень активная позиция родственников того наемника, в отношений которого был вынесен соответствующий приговор, и пытаются выходить через адвокатов, то есть непосредственно в органы власти ДНР, но опять же официальная позиция Марокко как страны увы тоже не поступало", - сказал Пушилин.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияДонецкая Народная РеспубликаМароккоДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала