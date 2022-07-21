18:01 21.07.2022 (обновлено: 18:27 21.07.2022)
Великобритания не интересуется состоянием наемников, заявил Пушилин
Пушилин: со стороны Британии не поступает запросов относительно состояния наемников
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер
Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Со стороны Великобритании не поступает никаких запросов относительно состояния задержанных в ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Со стороны государственных институтов, в частности, Великобритании не поступало и не поступает никаких запросов, обращений касательно их граждан о состоянии их здоровья. То есть никакой заботы не проявляется", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он также отметил, что власти Великобритании сами подталкивают своих граждан к участию в вооруженном конфликте.
Кроме того, глава ДНР рассказал о имеющемся контакте родственников наемников из Марокко, также задержанного в ДНР и приговоренного к смертной казни. "Что касается Марокко, тоже официальных обращений на государственном уровне нет, но есть очень активная позиция родственников того наемника, в отношений которого был вынесен соответствующий приговор, и пытаются выходить через адвокатов, то есть непосредственно в органы власти ДНР, но опять же официальная позиция Марокко как страны увы тоже не поступало", - сказал Пушилин.
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