https://ria.ru/20220721/naemniki-1804046587.html

На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC

На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC - РИА Новости, 21.07.2022

На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC

Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявляют о падении боевого духа, сообщает американский телеканал NBC. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:20

2022-07-21T15:20

2022-07-21T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

северодонецк

игорь конашенков

денис пушилин

наемники

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявляют о падении боевого духа, сообщает американский телеканал NBC."Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия", - рассказал телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, осуществляющий поставки для иностранных наемников на Украине.Наемники отмечают, что к понижению боевого духа в войсках среди прочего привели и задержки поставок обещанного Западом оружия, недостатки в других поставках, плохое взаимодействие между подразделениями. Также существует недовольство командирами, принимающим решения в стиле советской военной школы.Один из американских наемников рассказал, что в ходе боев в районе города Северодонецка погиб его командир и еще трое других военных. "Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше", - добавил он.В иностранном легионе на Украине заявили об уменьшении числа новых прибывающих иностранных наемников, однако заявили, что все равно "ищут пути для расширения набора" желающих.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.

https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html

https://ria.ru/20220713/donbass-1802193491.html

https://ria.ru/20220719/kelin-1803458093.html

украина

донецкая народная республика

северодонецк

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в мире, украина, донецкая народная республика, северодонецк, игорь конашенков, денис пушилин, наемники