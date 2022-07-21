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На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/naemniki-1804046587.html
На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC
На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC - РИА Новости, 21.07.2022
На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC
Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявляют о падении боевого духа, сообщает американский телеканал NBC. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:20
2022-07-21T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
северодонецк
игорь конашенков
денис пушилин
наемники
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявляют о падении боевого духа, сообщает американский телеканал NBC."Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия", - рассказал телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, осуществляющий поставки для иностранных наемников на Украине.Наемники отмечают, что к понижению боевого духа в войсках среди прочего привели и задержки поставок обещанного Западом оружия, недостатки в других поставках, плохое взаимодействие между подразделениями. Также существует недовольство командирами, принимающим решения в стиле советской военной школы.Один из американских наемников рассказал, что в ходе боев в районе города Северодонецка погиб его командир и еще трое других военных. "Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше", - добавил он.В иностранном легионе на Украине заявили об уменьшении числа новых прибывающих иностранных наемников, однако заявили, что все равно "ищут пути для расширения набора" желающих.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
https://ria.ru/20220719/dnr-1803427793.html
https://ria.ru/20220713/donbass-1802193491.html
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украина
донецкая народная республика
северодонецк
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в мире, украина, донецкая народная республика, северодонецк, игорь конашенков, денис пушилин, наемники
15:20 21.07.2022
 
На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC

NBC: Иностранные наемники на Украине признались, что у них упал боевой дух

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявляют о падении боевого духа, сообщает американский телеканал NBC.
"Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия", - рассказал телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, осуществляющий поставки для иностранных наемников на Украине.
Офицер Народной милиции ДНР с позывным Гром рассказал об иностранных наемниках - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 12:50Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что иностранные наемники избегают боев
Наемники отмечают, что к понижению боевого духа в войсках среди прочего привели и задержки поставок обещанного Западом оружия, недостатки в других поставках, плохое взаимодействие между подразделениями. Также существует недовольство командирами, принимающим решения в стиле советской военной школы.
Один из американских наемников рассказал, что в ходе боев в районе города Северодонецка погиб его командир и еще трое других военных. "Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше", - добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:24Специальная военная операция на Украине
Взятым в плен в ЛНР белорусским наемникам может грозить смертная казнь
В иностранном легионе на Украине заявили об уменьшении числа новых прибывающих иностранных наемников, однако заявили, что все равно "ищут пути для расширения набора" желающих.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:25
Келин ответил на обвинения в ответственности России за смерть наемника
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСеверодонецкИгорь КонашенковДенис ПушилинНаемники
 
 
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