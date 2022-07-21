На Украине иностранные наемники падают боевым духом, сообщает NBC
NBC: Иностранные наемники на Украине признались, что у них упал боевой дух
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдаты Нацгвардии Украины на блокпосту в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне украинских войск, заявляют о падении боевого духа, сообщает американский телеканал NBC.
"Число людей, которые расстроены и имеют низкий моральный дух, увеличилось, и это частично произошло из-за того, как русские решили вести боевые действия", - рассказал телеканалу бывший американский морской пехотинец Рипли Роулигс, осуществляющий поставки для иностранных наемников на Украине.
Наемники отмечают, что к понижению боевого духа в войсках среди прочего привели и задержки поставок обещанного Западом оружия, недостатки в других поставках, плохое взаимодействие между подразделениями. Также существует недовольство командирами, принимающим решения в стиле советской военной школы.
Один из американских наемников рассказал, что в ходе боев в районе города Северодонецка погиб его командир и еще трое других военных. "Когда случается что-то такое, сложно представить, как двигаться дальше", - добавил он.
В иностранном легионе на Украине заявили об уменьшении числа новых прибывающих иностранных наемников, однако заявили, что все равно "ищут пути для расширения набора" желающих.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме". Глава ДНР Денис Пушилин сообщал в июне, что количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину. В Донецке 9 июня были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР.