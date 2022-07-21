https://ria.ru/20220721/most-1803925031.html

В Приморье обрушился мост

В Приморье обрушился мост - РИА Новости, 21.07.2022

В Приморье обрушился мост

В Приморском крае обрушился мост на трассе через реку Березовка, сообщил РИА Новости представитель администрации Кировского муниципального района. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T04:32

2022-07-21T04:32

2022-07-21T12:20

происшествия

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июл — РИА Новости. В Приморском крае обрушился мост на трассе через реку Березовка, сообщил РИА Новости представитель администрации Кировского муниципального района."Это автомобильная дорога Межгорье — Большие Ключи. В результате прервано транспортное сообщение с населенными пунктами — селом Хвищанка, селом Большие Ключи и поселком Горный", — сказал он.По словам собеседника агентства, в этих населенных пунктах живут около 200 взрослых и 10 детей.На место выехал глава района. Сотрудники "Примавтодора" и других служб жизнеобеспечения решают вопрос с обеспечением жителей сел продуктами и медпомощью, а также с устройством объезда, добавил представитель администрации.Прокуратура Приморья организовала проверку. Как выяснилось, причиной обрушения стал проезд тяжелогрузной техники — грузовик вез бревна, превышающие общую массу, допустимую для моста. Глава Кировского муниципального района Игорь Вотяков заявил РИА Новости, что вместо обрушившегося моста возведут временный. На место уже прибыла тяжелая техника, работы планируется закончить в воскресенье, 24 июля.

https://ria.ru/20220719/primore-1803359433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия