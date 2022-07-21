Рейтинг@Mail.ru
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/moskva-1803914216.html
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом - РИА Новости, 21.07.2022
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом
Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:08
2022-07-21T09:04
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803938095_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_1c819712bbe9e02271813d8aa075cf8b.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в районе дома 42 на Ленинском проспекте, дым наблюдался даже на проезжей части."Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве. В 23.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 40. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется", - говорится в сообщении.Сведений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803938095_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_152398794bfe16e5435df477822f3ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
00:08 21.07.2022 (обновлено: 09:04 21.07.2022)
 
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом

На Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша жилого восьмиэтажного дома

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в девятиэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в районе дома 42 на Ленинском проспекте, дым наблюдался даже на проезжей части.
"Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве. В 23.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 40. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших нет.
Анадырь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 07:56
В Анадыре восстановили горячее водоснабжение, нарушенное крупным пожаром
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала