https://ria.ru/20220721/moskva-1803914216.html

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом - РИА Новости, 21.07.2022

На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом

Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T00:08

2022-07-21T00:08

2022-07-21T09:04

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в районе дома 42 на Ленинском проспекте, дым наблюдался даже на проезжей части."Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве. В 23.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 40. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется", - говорится в сообщении.Сведений о пострадавших нет.

https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва