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На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом - РИА Новости, 21.07.2022
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом
Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:08
2022-07-21T00:08
2022-07-21T09:04
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в районе дома 42 на Ленинском проспекте, дым наблюдался даже на проезжей части."Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве. В 23.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 40. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется", - говорится в сообщении.Сведений о пострадавших нет.
https://ria.ru/20220720/vodosnabzhenie-1803613317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва
00:08 21.07.2022 (обновлено: 09:04 21.07.2022)
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом
На Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша жилого восьмиэтажного дома
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пожарные тушат крышу жилого восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте в Москве, площадь пожара уточняется, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что пожар произошел в районе дома 42 на Ленинском проспекте, дым наблюдался даже на проезжей части.
"Пожарные ликвидируют возгорание на кровле жилого дома в Москве
. В 23.07 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Москва, Ленинский проспект, дом 40. По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание на кровле восьмиэтажного жилого дома, площадь пожара выясняется", - говорится в сообщении.
Сведений о пострадавших нет.