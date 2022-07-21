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На Украине запустили новую систему мониторинга поставок западного оружия - РИА Новости, 21.07.2022
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На Украине запустили новую систему мониторинга поставок западного оружия
На Украине запустили новую систему мониторинга поставок западного оружия - РИА Новости, 21.07.2022
На Украине запустили новую систему мониторинга поставок западного оружия
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил в четверг, что силовые ведомства на Украине запустили систему по контролю... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:11
2022-07-21T18:11
в мире
сергей лавров
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совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
конгресс сша
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил в четверг, что силовые ведомства на Украине запустили систему по контролю поставок вооружения от стран-партнеров."Аппарат СНБО Украины вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров. Все, что пересекает нашу границу (западное оружие – ред.), находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться", - приводит слова Данилова издание "Lb.ua".Он отметил, что эта система работает с 2019 года и с помощью нее оценивается состояние нацбезопасности с целью координации деятельности госорганов. Теперь этот проект перешел "в формат мониторинга военной ситуации" и анализирует поставки оружия по статусам и по странам: что готово к отгрузке, что находится в пути, что получено военными.Ранее Верховная рада проголосовала за создание временной спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, конгресс сша
18:11 21.07.2022
 
На Украине запустили новую систему мониторинга поставок западного оружия

Секретарь СНБО Данилов: на Украине запустили систему мониторинга поставок западного оружия

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил в четверг, что силовые ведомства на Украине запустили систему по контролю поставок вооружения от стран-партнеров.
"Аппарат СНБО Украины вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров. Все, что пересекает нашу границу (западное оружие – ред.), находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться", - приводит слова Данилова издание "Lb.ua".
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Он отметил, что эта система работает с 2019 года и с помощью нее оценивается состояние нацбезопасности с целью координации деятельности госорганов. Теперь этот проект перешел "в формат мониторинга военной ситуации" и анализирует поставки оружия по статусам и по странам: что готово к отгрузке, что находится в пути, что получено военными.
Ранее Верховная рада проголосовала за создание временной спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.
Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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20 июля, 08:00
Запад не может остановиться, предсказывая гибель своих противников
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада УкраиныКонгресс США
 
 
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