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Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.07.2022
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Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.07.2022
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:57
2022-07-21T11:22
андрей картаполов
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
госдума рф
нато
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии.На круглом столе о Приднестровье в Совете Фередации РФ он сообщил, что глава британского МИД Лиз Трасс, которая может стать премьером страны, ранее говорила о поставках современного оружия Кишиневу - при том что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее конституции."Запад заинтересован в открытии второго фронта (против РФ) в Молдавии", - заявил Картаполов.
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молдавия
россия
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андрей картаполов, в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, госдума рф, нато
10:57 21.07.2022 (обновлено: 11:22 21.07.2022)
 
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме

Депутат Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
Андрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии.
На круглом столе о Приднестровье в Совете Фередации РФ он сообщил, что глава британского МИД Лиз Трасс, которая может стать премьером страны, ранее говорила о поставках современного оружия Кишиневу - при том что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее конституции.
"Запад заинтересован в открытии второго фронта (против РФ) в Молдавии", - заявил Картаполов.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции по итогам встречи в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
"Решение примут на днях": что назревает в Молдавии
 
Андрей КартаполовВ миреМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаГосдума РФНАТО
 
 
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