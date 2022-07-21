https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958872.html
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.07.2022
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:57
2022-07-21T10:57
2022-07-21T11:22
андрей картаполов
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
госдума рф
нато
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии.На круглом столе о Приднестровье в Совете Фередации РФ он сообщил, что глава британского МИД Лиз Трасс, которая может стать премьером страны, ранее говорила о поставках современного оружия Кишиневу - при том что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее конституции."Запад заинтересован в открытии второго фронта (против РФ) в Молдавии", - заявил Картаполов.
https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей картаполов, в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, госдума рф, нато
10:57 21.07.2022 (обновлено: 11:22 21.07.2022)
Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме
Депутат Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии