https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803958872.html

Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме

Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.07.2022

Запад заинтересован в открытии второго фронта в Молдавии, заявили в Госдуме

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:57

2022-07-21T10:57

2022-07-21T11:22

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Запад заинтересован в открытии "второго фронта" в Молдавии.На круглом столе о Приднестровье в Совете Фередации РФ он сообщил, что глава британского МИД Лиз Трасс, которая может стать премьером страны, ранее говорила о поставках современного оружия Кишиневу - при том что нейтральный статус Молдавии закреплен в ее конституции."Запад заинтересован в открытии второго фронта (против РФ) в Молдавии", - заявил Картаполов.

https://ria.ru/20220622/moldaviya-1797153770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей картаполов, в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, госдума рф, нато