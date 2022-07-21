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Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток
Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток - РИА Новости, 21.07.2022
Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток
Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:21
2022-07-21T09:21
2022-07-21T09:26
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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику, заседание во вторник было перенесено на среду, но и в этот день судьи не вынесли решения.Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803935907.html
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в мире, молдавия, кишинев, владимир плахотнюк, игорь додон
09:21 21.07.2022 (обновлено: 09:26 21.07.2022)
Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток
Прокурор: экс-президенту Молдавии Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа
КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику, заседание во вторник было перенесено на среду, но и в этот день судьи не вынесли решения.
"Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток", - сказал журналистам на выходе из зала суда Петр Ярмалюк, прокурор, ведущий "дело Додона".
Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.