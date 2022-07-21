https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803942118.html

Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток

Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток - РИА Новости, 21.07.2022

Бывшему президенту Молдавии Додону продлили домашний арест на 30 суток

Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:21

2022-07-21T09:21

2022-07-21T09:26

в мире

молдавия

кишинев

владимир плахотнюк

игорь додон

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КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Находящемуся под следствием бывшему президенту Молдавии Игорю Додону продлен домашний арест на 30 суток, до 20 августа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее прокуроры направили на рассмотрение в районный суд Кишинева ходатайство о продлении меры пресечения политику, заседание во вторник было перенесено на среду, но и в этот день судьи не вынесли решения.Экс-главу страны в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803935907.html

https://ria.ru/20220711/moldaviya-1801648058.html

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в мире, молдавия, кишинев, владимир плахотнюк, игорь додон