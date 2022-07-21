https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803935907.html

В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе

В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе - РИА Новости, 21.07.2022

В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе

НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:44

2022-07-21T08:44

2022-07-21T09:29

в мире

молдавия

великобритания

тирасполь

нато

лиз трасс

борис ельцин

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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.Власти Молдавии ранее заявили, что планируют при помощи партнеров модернизировать армию республики. Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.Министр отметил, что в Тирасполе наблюдают за деятельностью советников НАТО различных уровней и в целом за процессами военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром со стороны альянса, включая функционирование трех его информационных центров, систематические совместные учения западных государств как на территории Молдавии, так и за ее пределами."Безусловно, все эти негативные тенденции не способствуют стабильности и безопасности. К ситуации справедливо применить принцип "чеховского ружья", - подчеркнул глава МИД.В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент РФ Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения было достигнуто прекращение огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.

https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html

https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html

молдавия

великобритания

тирасполь

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в мире, молдавия, великобритания, тирасполь, нато, лиз трасс, борис ельцин