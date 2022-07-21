https://ria.ru/20220721/moldaviya-1803935907.html
В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе
В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе - РИА Новости, 21.07.2022
В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе
НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:44
2022-07-21T08:44
2022-07-21T09:29
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лиз трасс
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.Власти Молдавии ранее заявили, что планируют при помощи партнеров модернизировать армию республики. Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.Министр отметил, что в Тирасполе наблюдают за деятельностью советников НАТО различных уровней и в целом за процессами военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром со стороны альянса, включая функционирование трех его информационных центров, систематические совместные учения западных государств как на территории Молдавии, так и за ее пределами."Безусловно, все эти негативные тенденции не способствуют стабильности и безопасности. К ситуации справедливо применить принцип "чеховского ружья", - подчеркнул глава МИД.В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент РФ Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения было достигнуто прекращение огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.
https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803922680.html
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в мире, молдавия, великобритания, тирасполь, нато, лиз трасс, борис ельцин
08:44 21.07.2022 (обновлено: 09:29 21.07.2022)
В ПМР назвали поставки оружия НАТО Кишиневу провокацией конфликта в регионе
Глава МИД ПМР Игнатьев: поставками оружия для Кишинева НАТО раздувает конфликт в регионе
ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. НАТО поставками оружия для Молдавии ухудшает ситуацию в регионе и провоцирует обострение, заявил в интервью РИА Новости глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев.
Власти Молдавии ранее заявили, что планируют при помощи партнеров модернизировать армию республики. Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
"Вооружая Молдову, НАТО фактически раздувает противостояние, провоцирует "горячие головы", коих, судя по заявлению комбатантов и некоторых чиновников РМ, там и так хватает", - сказал Игнатьев.
Министр отметил, что в Тирасполе наблюдают за деятельностью советников НАТО различных уровней и в целом за процессами военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром со стороны альянса, включая функционирование трех его информационных центров, систематические совместные учения западных государств как на территории Молдавии, так и за ее пределами.
"Безусловно, все эти негативные тенденции не способствуют стабильности и безопасности. К ситуации справедливо применить принцип "чеховского ружья", - подчеркнул глава МИД.
В четверг исполняется 30 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье: подписи под документом 21 июля 1992 года поставили президент РФ Борис Ельцин и президент Молдавии Мирча Снегур. В рамках соглашения было достигнуто прекращение огня, 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.