https://ria.ru/20220721/mishustin-1804041421.html

Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины

Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины - РИА Новости, 21.07.2022

Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность стандартизации программного обеспечения в рамках цифровизации медицины и других направлений для... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:05

2022-07-21T15:05

2022-07-21T15:05

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803194713_110:0:2765:1494_1920x0_80_0_0_9cd77b6ea57fec2725513f897f6261b5.jpg

ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность стандартизации программного обеспечения в рамках цифровизации медицины и других направлений для формирования нормативной базы и заказа разработчикам."Я хочу поговорить о стандартах: у нас в рамках стратегических сессий (в правительстве) сейчас говорили как раз о необходимости стандартизации многих-многих видов программного обеспечения, которые должны применяться в том числе для медицинских учреждений, для других учреждений", - сказал он во время посещения в четверг предприятий ООО "Корпорация "Аксион", занимающегося впуском медтехники, автокомпонентов, радиоэлектронной продукции и бытовой техники.Мишустин поинтересовался, занимается ли концерн разработкой собственных цифровых платформ, включая программное обеспечение, в сфере медицины как для врачей, так и для пациентов. Замгендиректора по развитию "Аксиона" Татьяна Моисеева сообщила премьер-министру, что концерн начал разработку своего ПО ещё для запуска программы цифровизации в здравоохранении, создав, в частности, софт для станций скорой помощи. После запуска программы цифровизации системы здравоохранения регионов начали разрабатывать собственные платформы, "кто во что горазд", посетовала Моисеева."У меня просьба передать мне ваши идеи по поводу стандартизации. Потому что вопрос конкурса, если выберут, не важно у вас или у кого-то ещё, зато все одинаково в этом смысле начнут подходить - и по приборам, и по стратегическим требованиям легче производителям будет дать сигналы, нормативы", - сказал Мишустин."Очень много технических вопросов сейчас, в том числе, для развития медицины, встало. Вот почему Минпромторг сейчас присутствует, наши коллеги из Минцифры. Нужно серьезно поработать, там есть и человек, который за это отвечает - первый замминистра здравоохранения. Соответственно с Михаилом Альбертовичем (Мурашко) я хочу поговорить, с Татьяной Алексеевной Голиковой", - добавил глава правительства.Отдельно премьер-министр поинтересовался, выделена ли разработка цифровых платформ концерном в отдельную структуру для использования льготных программ для ИТ-компаний, и отметил возможность получения таких льгот.В ходе осмотра цеха по производству печатных плат для электронной медтехники Мишустин поинтересовался, откуда поступают чипы, подчеркнув важность локализации именно этой части электронного оборудования.Моисеева сообщила, что на предприятии используются как импортные, так и отечественные чипы.Премьер-министру в ходе осмотра производства медтехники на площадке "Аксион" были представлены отечественные электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, неонатальная техника, в том числе, устройства для обогрева новорожденных, фототерапевтические облучатели, аппараты ИВЛ.Часть продукции концерна поставляется на экспорт. Мишустин обратил внимание, что в 2021 году количество направлений, по которым "Аксион" поставлял медтехнику, включало 21 страну. Сейчас число стран-импортеров снизилось до 17.

https://ria.ru/20220721/lozung-1804025460.html

https://ria.ru/20220719/transport-1803500974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)