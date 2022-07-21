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Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины - РИА Новости, 21.07.2022
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Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины
Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины - РИА Новости, 21.07.2022
Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины
Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность стандартизации программного обеспечения в рамках цифровизации медицины и других направлений для... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:05
2022-07-21T15:05
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность стандартизации программного обеспечения в рамках цифровизации медицины и других направлений для формирования нормативной базы и заказа разработчикам."Я хочу поговорить о стандартах: у нас в рамках стратегических сессий (в правительстве) сейчас говорили как раз о необходимости стандартизации многих-многих видов программного обеспечения, которые должны применяться в том числе для медицинских учреждений, для других учреждений", - сказал он во время посещения в четверг предприятий ООО "Корпорация "Аксион", занимающегося впуском медтехники, автокомпонентов, радиоэлектронной продукции и бытовой техники.Мишустин поинтересовался, занимается ли концерн разработкой собственных цифровых платформ, включая программное обеспечение, в сфере медицины как для врачей, так и для пациентов. Замгендиректора по развитию "Аксиона" Татьяна Моисеева сообщила премьер-министру, что концерн начал разработку своего ПО ещё для запуска программы цифровизации в здравоохранении, создав, в частности, софт для станций скорой помощи. После запуска программы цифровизации системы здравоохранения регионов начали разрабатывать собственные платформы, "кто во что горазд", посетовала Моисеева."У меня просьба передать мне ваши идеи по поводу стандартизации. Потому что вопрос конкурса, если выберут, не важно у вас или у кого-то ещё, зато все одинаково в этом смысле начнут подходить - и по приборам, и по стратегическим требованиям легче производителям будет дать сигналы, нормативы", - сказал Мишустин."Очень много технических вопросов сейчас, в том числе, для развития медицины, встало. Вот почему Минпромторг сейчас присутствует, наши коллеги из Минцифры. Нужно серьезно поработать, там есть и человек, который за это отвечает - первый замминистра здравоохранения. Соответственно с Михаилом Альбертовичем (Мурашко) я хочу поговорить, с Татьяной Алексеевной Голиковой", - добавил глава правительства.Отдельно премьер-министр поинтересовался, выделена ли разработка цифровых платформ концерном в отдельную структуру для использования льготных программ для ИТ-компаний, и отметил возможность получения таких льгот.В ходе осмотра цеха по производству печатных плат для электронной медтехники Мишустин поинтересовался, откуда поступают чипы, подчеркнув важность локализации именно этой части электронного оборудования.Моисеева сообщила, что на предприятии используются как импортные, так и отечественные чипы.Премьер-министру в ходе осмотра производства медтехники на площадке "Аксион" были представлены отечественные электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, неонатальная техника, в том числе, устройства для обогрева новорожденных, фототерапевтические облучатели, аппараты ИВЛ.Часть продукции концерна поставляется на экспорт. Мишустин обратил внимание, что в 2021 году количество направлений, по которым "Аксион" поставлял медтехнику, включало 21 страну. Сейчас число стран-импортеров снизилось до 17.
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
15:05 21.07.2022
 
Мишустин подчеркнул важность стандартизации ПО при цифровизации медицины

Глава правительства Мишустин призвал стандартизировать ПО при цифровизации медицины

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 21 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность стандартизации программного обеспечения в рамках цифровизации медицины и других направлений для формирования нормативной базы и заказа разработчикам.
"Я хочу поговорить о стандартах: у нас в рамках стратегических сессий (в правительстве) сейчас говорили как раз о необходимости стандартизации многих-многих видов программного обеспечения, которые должны применяться в том числе для медицинских учреждений, для других учреждений", - сказал он во время посещения в четверг предприятий ООО "Корпорация "Аксион", занимающегося впуском медтехники, автокомпонентов, радиоэлектронной продукции и бытовой техники.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер Денис Мантуров на предприятии АО Концерн Калашников в Ижевске. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
14:25
Мишустин назвал лозунг концерна "Калашников" очень правильным
Мишустин поинтересовался, занимается ли концерн разработкой собственных цифровых платформ, включая программное обеспечение, в сфере медицины как для врачей, так и для пациентов. Замгендиректора по развитию "Аксиона" Татьяна Моисеева сообщила премьер-министру, что концерн начал разработку своего ПО ещё для запуска программы цифровизации в здравоохранении, создав, в частности, софт для станций скорой помощи. После запуска программы цифровизации системы здравоохранения регионов начали разрабатывать собственные платформы, "кто во что горазд", посетовала Моисеева.
"У меня просьба передать мне ваши идеи по поводу стандартизации. Потому что вопрос конкурса, если выберут, не важно у вас или у кого-то ещё, зато все одинаково в этом смысле начнут подходить - и по приборам, и по стратегическим требованиям легче производителям будет дать сигналы, нормативы", - сказал Мишустин.
"Очень много технических вопросов сейчас, в том числе, для развития медицины, встало. Вот почему Минпромторг сейчас присутствует, наши коллеги из Минцифры. Нужно серьезно поработать, там есть и человек, который за это отвечает - первый замминистра здравоохранения. Соответственно с Михаилом Альбертовичем (Мурашко) я хочу поговорить, с Татьяной Алексеевной Голиковой", - добавил глава правительства.
Отдельно премьер-министр поинтересовался, выделена ли разработка цифровых платформ концерном в отдельную структуру для использования льготных программ для ИТ-компаний, и отметил возможность получения таких льгот.
В ходе осмотра цеха по производству печатных плат для электронной медтехники Мишустин поинтересовался, откуда поступают чипы, подчеркнув важность локализации именно этой части электронного оборудования.
Моисеева сообщила, что на предприятии используются как импортные, так и отечественные чипы.
Премьер-министру в ходе осмотра производства медтехники на площадке "Аксион" были представлены отечественные электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, неонатальная техника, в том числе, устройства для обогрева новорожденных, фототерапевтические облучатели, аппараты ИВЛ.
Часть продукции концерна поставляется на экспорт. Мишустин обратил внимание, что в 2021 году количество направлений, по которым "Аксион" поставлял медтехнику, включало 21 страну. Сейчас число стран-импортеров снизилось до 17.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:38
Мишустин призвал продолжать цифровую трансформацию транспортной отрасли
 
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