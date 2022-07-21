https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804143281.html

Москва призвала ООН отреагировать на внесение детей в списки "Миротворца"

Москва призвала ООН отреагировать на внесение детей в списки "Миротворца" - РИА Новости, 21.07.2022

Москва призвала ООН отреагировать на внесение детей в списки "Миротворца"

Москва будет настаивать, чтобы генсек ООН заявил украинским властям о недопустимости включения данных сотен детей в список сайта "Миротворец", заявил в четверг... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:03

2022-07-21T21:03

2022-07-21T22:05

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва будет настаивать, чтобы генсек ООН заявил украинским властям о недопустимости включения данных сотен детей в список сайта "Миротворец", заявил в четверг первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.Ранее в российском МИД заявили, что генсеку ООН направлено письмо по поводу информации о внесении данных 327 детей из Донбасса в список скандально известного сайта."Мы будем настаивать на том, чтобы генеральный секретарь, во-первых, поднял этот сюжет в общении с украинскими властями, указал, что это недопустимо и противоречит базовым международным принципам, в том числе принципам охраны прав детей. И чтобы он занял какую-то позицию на этот счет", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 24"."Тема эта не комфортная для ООН и международных чиновников, но мне кажется, что это просто уже за гранью, когда такое количество несовершеннолетних может подвергнуться травле", - отметил он.В октябре 2021 года девочка из Луганска Фаина Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Перед этим девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтами регионов, в политических целях.Савенкова также написала письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором обратилась за помощью и попросила повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была направлена в ЮНИСЕФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804026686.html

https://ria.ru/20220720/oon-1803599357.html

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