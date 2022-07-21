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Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы - РИА Новости, 21.07.2022
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Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы - РИА Новости, 21.07.2022
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы
Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:24
2022-07-21T16:24
сайт "миротворец"
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти лет, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада."Из-за публикации на "Миротворце" уже несколько человек стали жертвами нападений. Есть среди них и те, кто погиб в результате функционирования этого сайта", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Она также отметила, что самому младшему из детей, чьи данные опубликовали в базе запрещенного сайта, не было и десяти лет."Девочка 2012 года рождения была внесена в базу националистического сайта из-за того, что является одной из самых юных воспитанниц горловского штаба "Молодая гвардия Юнармия". И принимала участие в акции, посвященной 76-й годовщине Великой Победы", - рассказала Тэрада.Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.
https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804026686.html
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РИА Новости
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сайт "миротворец"
16:24 21.07.2022
 
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы

Глава "Фонда борьбы с репрессиями" Тэрада: среди лиц из списка "Миротворца" есть жертвы

CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Жилет с логотипом сайта "Миротворец" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти лет, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада.
"Из-за публикации на "Миротворце" уже несколько человек стали жертвами нападений. Есть среди них и те, кто погиб в результате функционирования этого сайта", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 14:26
Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский
Она также отметила, что самому младшему из детей, чьи данные опубликовали в базе запрещенного сайта, не было и десяти лет.
"Девочка 2012 года рождения была внесена в базу националистического сайта из-за того, что является одной из самых юных воспитанниц горловского штаба "Молодая гвардия Юнармия". И принимала участие в акции, посвященной 76-й годовщине Великой Победы", - рассказала Тэрада.
Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 22:39
В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец"
 
Сайт "Миротворец"
 
 
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