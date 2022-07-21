https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804070459.html
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы - РИА Новости, 21.07.2022
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы
Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:24
2022-07-21T16:24
2022-07-21T16:24
сайт "миротворец"
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти лет, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада."Из-за публикации на "Миротворце" уже несколько человек стали жертвами нападений. Есть среди них и те, кто погиб в результате функционирования этого сайта", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Она также отметила, что самому младшему из детей, чьи данные опубликовали в базе запрещенного сайта, не было и десяти лет."Девочка 2012 года рождения была внесена в базу националистического сайта из-за того, что является одной из самых юных воспитанниц горловского штаба "Молодая гвардия Юнармия". И принимала участие в акции, посвященной 76-й годовщине Великой Победы", - рассказала Тэрада.Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.
https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804026686.html
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сайт "миротворец"
Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы
Глава "Фонда борьбы с репрессиями" Тэрада: среди лиц из списка "Миротворца" есть жертвы
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти лет, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада.
"Из-за публикации на "Миротворце" уже несколько человек стали жертвами нападений. Есть среди них и те, кто погиб в результате функционирования этого сайта", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Она также отметила, что самому младшему из детей, чьи данные опубликовали в базе запрещенного сайта, не было и десяти лет.
"Девочка 2012 года рождения была внесена в базу националистического сайта из-за того, что является одной из самых юных воспитанниц горловского штаба "Молодая гвардия Юнармия". И принимала участие в акции, посвященной 76-й годовщине Великой Победы", - рассказала Тэрада.
Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.