https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804070459.html

Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы

Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы - РИА Новости, 21.07.2022

Среди лиц, внесенных в список "Миротворца", есть жертвы

Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:24

2022-07-21T16:24

2022-07-21T16:24

сайт "миротворец"

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Среди лиц, чьи данные опубликованы на сайте "Миротворец", имеются пострадавшие и погибшие, а самым младшим из детей, чьи данные были опубликованы, нет и десяти лет, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада."Из-за публикации на "Миротворце" уже несколько человек стали жертвами нападений. Есть среди них и те, кто погиб в результате функционирования этого сайта", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Она также отметила, что самому младшему из детей, чьи данные опубликовали в базе запрещенного сайта, не было и десяти лет."Девочка 2012 года рождения была внесена в базу националистического сайта из-за того, что является одной из самых юных воспитанниц горловского штаба "Молодая гвардия Юнармия". И принимала участие в акции, посвященной 76-й годовщине Великой Победы", - рассказала Тэрада.Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804026686.html

https://ria.ru/20220720/mirotvorets-1803908970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сайт "миротворец"