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Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних - РИА Новости, 21.07.2022
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Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних
Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних - РИА Новости, 21.07.2022
Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних
К личным данным детей, опубликованным на запрещенном украинском сайте "Миротворец", прилагались их фотографии и адреса фактического проживания, заявила глава... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:48
2022-07-21T15:48
в мире
россия
мира тэрада
донбасс
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. К личным данным детей, опубликованным на запрещенном украинском сайте "Миротворец", прилагались их фотографии и адреса фактического проживания, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада."В значительной доле случаев публикации персональных данных несовершеннолетних на сайте "Миротворец" также публиковались адреса проживания и фотографии", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По данным статистики Фонда борьбы с репрессиями, из трехсот двадцати семи детей, включенных в базу данных сайта, у 25% опубликован их фактический адрес проживания, и более чем у 20 детей прикреплена фотография.Мира Тэрада также отметила, что публикация личных данных несовершеннолетних является "грубейшим нарушением не только российского и украинского законодательства, но и международных норм и соглашений, например, Конвенции о правах ребенка ООН, которая предписывает государствам-участникам обеспечивать защиту каждого ребенка".Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804048305.html
https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804015769.html
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в мире, россия, мира тэрада, донбасс, украина
15:48 21.07.2022
 
Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних

Правозащитница Тэрада: "Миротворец" публикует фото и адреса проживания несовершеннолетних

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГлава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада
Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. К личным данным детей, опубликованным на запрещенном украинском сайте "Миротворец", прилагались их фотографии и адреса фактического проживания, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада.
"В значительной доле случаев публикации персональных данных несовершеннолетних на сайте "Миротворец" также публиковались адреса проживания и фотографии", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
15:23
В России проживают семьдесят два ребенка, внесенных в "Миротворец"
По данным статистики Фонда борьбы с репрессиями, из трехсот двадцати семи детей, включенных в базу данных сайта, у 25% опубликован их фактический адрес проживания, и более чем у 20 детей прикреплена фотография.
Мира Тэрада также отметила, что публикация личных данных несовершеннолетних является "грубейшим нарушением не только российского и украинского законодательства, но и международных норм и соглашений, например, Конвенции о правах ребенка ООН, которая предписывает государствам-участникам обеспечивать защиту каждого ребенка".
Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.
РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
14:03
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
14:26
Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский
 
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