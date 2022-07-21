https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804056298.html

Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних

Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних - РИА Новости, 21.07.2022

Правозащитница: "Миротворец" публикует фото и адреса несовершеннолетних

К личным данным детей, опубликованным на запрещенном украинском сайте "Миротворец", прилагались их фотографии и адреса фактического проживания, заявила глава... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:48

2022-07-21T15:48

2022-07-21T15:48

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. К личным данным детей, опубликованным на запрещенном украинском сайте "Миротворец", прилагались их фотографии и адреса фактического проживания, заявила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада."В значительной доле случаев публикации персональных данных несовершеннолетних на сайте "Миротворец" также публиковались адреса проживания и фотографии", - сообщила правозащитница во время пресс-конференции по теме "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По данным статистики Фонда борьбы с репрессиями, из трехсот двадцати семи детей, включенных в базу данных сайта, у 25% опубликован их фактический адрес проживания, и более чем у 20 детей прикреплена фотография.Мира Тэрада также отметила, что публикация личных данных несовершеннолетних является "грубейшим нарушением не только российского и украинского законодательства, но и международных норм и соглашений, например, Конвенции о правах ребенка ООН, которая предписывает государствам-участникам обеспечивать защиту каждого ребенка".Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804048305.html

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804015769.html

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804026686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, мира тэрада, донбасс, украина