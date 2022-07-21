https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804048305.html

В России проживают семьдесят два ребенка, внесенных в "Миротворец"

В России проживают семьдесят два ребенка, внесенных в "Миротворец" - РИА Новости, 21.07.2022

В России проживают семьдесят два ребенка, внесенных в "Миротворец"

На территории России проживает семьдесят два ребенка, внесенных в список запрещенного сайта "Миротворец", сообщила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:23

2022-07-21T15:23

2022-07-21T15:23

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На территории России проживает семьдесят два ребенка, внесенных в список запрещенного сайта "Миротворец", сообщила глава правозащитной группы "Фонд борьбы с репрессиями" Мира Тэрада."В России проживает семьдесят два ребенка (из трехсот двадцати семи детей, включенных в базу данных сайта - ред.) что составляет чуть более 20%",- заявила правозащитница в ходе пресс-конференции на тему: "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной на площадке медиагруппы "Россия Сегодня".Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

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