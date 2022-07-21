https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804026686.html

Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский

Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022

Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский

Жизнь несовершеннолетних детей, попавших в базу запрещенного сайта "Миротворец", находятся в опасности, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:26

2022-07-21T14:26

2022-07-21T14:26

в мире

здоровье - общество

мария захарова

антониу гутерреш

дунья миятович

украина

луганская народная республика

обсе

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жизнь несовершеннолетних детей, попавших в базу запрещенного сайта "Миротворец", находятся в опасности, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.Он также отметил, что сам факт наличия такого рода базы данных противоречит международному праву, и подчеркнул, что мировому сообществу необходимо разъяснить, что на самом деле происходит на Украине."С точки зрения международного права, вообще практики любого из уважающих себя государств, конечно, сложно себе представить такие методы, но тем не менее, наши украинские националистические соседи применяют их уже несколько лет, и наша задача состоит в том, чтобы показать международным организациям, нашим партнерам, которые претендуют на то, что они относятся к цивилизованному миру, показать, что на самом деле творится на Украине".Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804015769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, мария захарова, антониу гутерреш, дунья миятович, украина, луганская народная республика, обсе, оон, россия