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Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022
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Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский
Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022
Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский
Жизнь несовершеннолетних детей, попавших в базу запрещенного сайта "Миротворец", находятся в опасности, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:26
2022-07-21T14:26
в мире
здоровье - общество
мария захарова
антониу гутерреш
дунья миятович
украина
луганская народная республика
обсе
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жизнь несовершеннолетних детей, попавших в базу запрещенного сайта "Миротворец", находятся в опасности, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.Он также отметил, что сам факт наличия такого рода базы данных противоречит международному праву, и подчеркнул, что мировому сообществу необходимо разъяснить, что на самом деле происходит на Украине."С точки зрения международного права, вообще практики любого из уважающих себя государств, конечно, сложно себе представить такие методы, но тем не менее, наши украинские националистические соседи применяют их уже несколько лет, и наша задача состоит в том, чтобы показать международным организациям, нашим партнерам, которые претендуют на то, что они относятся к цивилизованному миру, показать, что на самом деле творится на Украине".Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
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в мире, здоровье - общество, мария захарова, антониу гутерреш, дунья миятович, украина, луганская народная республика, обсе, оон, россия
14:26 21.07.2022
 
Жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности, заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: жизнь попавших в "Миротворец" детей находится в опасности

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жизнь несовершеннолетних детей, попавших в базу запрещенного сайта "Миротворец", находятся в опасности, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.
"327, как минимум несовершеннолетних находится в базе данных этого ужасного сайта. Это означает, что их жизнь подвергается опасности, это означает, что их могут подкараулить и могут в их адрес быть направлены угрозы", - сказал Полянский в ходе пресс-конференции на тему "Сайт "Миротворец" – угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей", организованной в на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Он также отметил, что сам факт наличия такого рода базы данных противоречит международному праву, и подчеркнул, что мировому сообществу необходимо разъяснить, что на самом деле происходит на Украине.
"С точки зрения международного права, вообще практики любого из уважающих себя государств, конечно, сложно себе представить такие методы, но тем не менее, наши украинские националистические соседи применяют их уже несколько лет, и наша задача состоит в том, чтобы показать международным организациям, нашим партнерам, которые претендуют на то, что они относятся к цивилизованному миру, показать, что на самом деле творится на Украине".
Согласно информации, выявленной Фондом борьбы с репрессиями, украинский сайт "Миротворец" много лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство. Несмотря на это, скандально известный сайт до сих пор продолжает функционировать и вносить новые имена детей.
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
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Вчера, 22:39
В ООН изучат письмо России с призывом помочь закрыть сайт "Миротворец"
 
В миреЗдоровье - ОбществоМария ЗахароваАнтониу ГутеррешДунья МиятовичУкраинаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕООНРоссия
 
 
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