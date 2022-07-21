14:03 21.07.2022 (обновлено: 15:30 21.07.2022)
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с Фаиной Савенковой, попавшей в список сайта "Миротворец"
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, попавшая в базу "Миротворца", заявила, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу. Об этом она рассказала во время пресс-конференции "Сайт "Миротворец" — угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены, не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что <...> сайт "Миротворец" будет заблокирован", — сообщила Савенкова.
При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.
В октябре прошлого года Фаина попала в базу "Миротворца". Перед этим девочка записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях. При этом семье Фаины после этого стали поступать угрозы, из-за чего постоянное представительство России при ООН обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных.
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На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327. Это представляет опасность для их жизней, подчеркнул он. В организации подтвердили получение послания и пообещали его изучить.
Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Согласно информации, полученной Фондом борьбы с репрессиями, портал в течение многих лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство.
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