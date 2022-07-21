https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804015769.html

ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"

ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 21.07.2022

ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"

Тринадцатилетняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, попавшая в базу "Миротворца", заявила, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:03

2022-07-21T14:03

2022-07-21T15:30

в мире

мария захарова

антониу гутерреш

дунья миятович

луганская народная республика

россия

донбасс

юнисеф

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, попавшая в базу "Миротворца", заявила, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу. Об этом она рассказала во время пресс-конференции "Сайт "Миротворец" — угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены, не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что <...> сайт "Миротворец" будет заблокирован", — сообщила Савенкова.При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.В октябре прошлого года Фаина попала в базу "Миротворца". Перед этим девочка записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях. При этом семье Фаины после этого стали поступать угрозы, из-за чего постоянное представительство России при ООН обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных.На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327. Это представляет опасность для их жизней, подчеркнул он. В организации подтвердили получение послания и пообещали его изучить.Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Согласно информации, полученной Фондом борьбы с репрессиями, портал в течение многих лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство.

https://ria.ru/20220502/evropa-1786524884.html

https://ria.ru/20220428/mirotvorets-1785915790.html

https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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в мире, мария захарова, антониу гутерреш, дунья миятович, луганская народная республика, россия, донбасс, юнисеф, оон, обсе