Рейтинг@Mail.ru
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804015769.html
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 21.07.2022
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"
Тринадцатилетняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, попавшая в базу "Миротворца", заявила, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:03
2022-07-21T15:30
в мире
мария захарова
антониу гутерреш
дунья миятович
луганская народная республика
россия
донбасс
юнисеф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760229002_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_141a2c7400a54caf83f838dd2689fbb7.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, попавшая в базу "Миротворца", заявила, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу. Об этом она рассказала во время пресс-конференции "Сайт "Миротворец" — угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены, не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что &lt;...&gt; сайт "Миротворец" будет заблокирован", — сообщила Савенкова.При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.В октябре прошлого года Фаина попала в базу "Миротворца". Перед этим девочка записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях. При этом семье Фаины после этого стали поступать угрозы, из-за чего постоянное представительство России при ООН обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных.На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327. Это представляет опасность для их жизней, подчеркнул он. В организации подтвердили получение послания и пообещали его изучить.Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Согласно информации, полученной Фондом борьбы с репрессиями, портал в течение многих лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство.
https://ria.ru/20220502/evropa-1786524884.html
https://ria.ru/20220428/mirotvorets-1785915790.html
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
луганская народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760229002_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_8fd030f90e099256f1021fdee8f16783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, антониу гутерреш, дунья миятович, луганская народная республика, россия, донбасс, юнисеф, оон, обсе
14:03 21.07.2022 (обновлено: 15:30 21.07.2022)
 
ЮНИСЕФ отказалась встретиться с девочкой, попавшей в базу "Миротворца"

ЮНИСЕФ отказалась встретиться с Фаиной Савенковой, попавшей в список сайта "Миротворец"

CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Тринадцатилетняя писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, попавшая в базу "Миротворца", заявила, что ЮНИСЕФ так и не провел с ней обещанную встречу. Об этом она рассказала во время пресс-конференции "Сайт "Миротворец" — угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей". Мероприятие проходит на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Я обратилась к генсеку ООН и ЮНИСЕФ, чтобы данные были удалены, не только мои, но и других детей. ЮНИСЕФ обещали со мной встретиться, но, к сожалению, у них не получилось. Надеюсь, что <...> сайт "Миротворец" будет заблокирован", — сообщила Савенкова.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 11:05
Медведев объяснил, почему Киев заносит на "Миротворец" европейских лидеров
При этом она добавила, что ЮНИСЕФ вместо личной встречи предложил ей стать посланником мира.
В октябре прошлого года Фаина попала в базу "Миротворца". Перед этим девочка записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, в котором призвала не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека, в свою очередь, призвали не использовать несовершеннолетних и жителей, затронутых региональными конфликтами, в политических целях. При этом семье Фаины после этого стали поступать угрозы, из-за чего постоянное представительство России при ООН обращалось к руководству организации за содействием в изъятии ее личных данных.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:33
Захарова не исключила участия США в создании сайта "Миротворец"
На этой неделе Москва направила письмо генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой содействовать закрытию сайта "Миротворец". Как сообщил первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, в скандально известный список вносят как взрослых, так и детей, число которых уже достигло 327. Это представляет опасность для их жизней, подчеркнул он. В организации подтвердили получение послания и пообещали его изучить.
Сайт "Миротворец" обнародует информацию о журналистах, ополченцах из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их изменниками родины и обвиняя в якобы угрозе национальной безопасности Украины. Согласно информации, полученной Фондом борьбы с репрессиями, портал в течение многих лет публикует персональные данные малолетних детей и подростков, младший из которых родился в 2012 году. Это нарушает не только нормы гуманизма, но и международное законодательство.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 08:00
Украина родила национальную военную школу
 
В миреМария ЗахароваАнтониу ГутеррешДунья МиятовичЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассЮНИСЕФООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала