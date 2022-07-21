https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804010573.html

Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский

Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022

Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский

Москва продолжит борьбу с деятельностью сайта "Миротворец", куда внесли детей Донбасса, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:52

2022-07-21T13:52

2022-07-21T13:52

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва продолжит борьбу с деятельностью сайта "Миротворец", куда внесли детей Донбасса, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено."Даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой МИА "Россия сегодня".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html

https://ria.ru/20220715/mirotvorets-1802716911.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сайт "миротворец", украина, оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр