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Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/mirotvorets-1804010573.html
Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский
Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский - РИА Новости, 21.07.2022
Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский
Москва продолжит борьбу с деятельностью сайта "Миротворец", куда внесли детей Донбасса, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:52
2022-07-21T13:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сайт "миротворец"
украина
оон
дмитрий полянский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва продолжит борьбу с деятельностью сайта "Миротворец", куда внесли детей Донбасса, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено."Даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой МИА "Россия сегодня".Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
https://ria.ru/20220505/savenkova-1787116922.html
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в мире, россия, сайт "миротворец", украина, оон, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр
13:52 21.07.2022
 
Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва продолжит борьбу с деятельностью сайта "Миротворец", куда внесли детей Донбасса, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 23:53
Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обвинила ООН и ЮНИСЕФ в бездействии
"Даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой МИА "Россия сегодня".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:19
В Иране узнали о внесении детей в базу украинского сайта "Миротворец"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСайт "Миротворец"УкраинаООНДмитрий ПолянскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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