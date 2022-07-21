Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец", заявил Полянский
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия продолжит бороться с сайтом "Миротворец"
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва продолжит борьбу с деятельностью сайта "Миротворец", куда внесли детей Донбасса, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
РФ передала генсеку ООН данные о внесении 327 детей Донбасса в список "Миротворца", сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша получили письмо российской миссии с призывом содействовать закрытию сайта "Миротворец", оно будет изучено.
"Даже эта цифра абсолютно ужасает и потрясает. Совершенно очевидно, что с этим злом нужно бороться", - сказал он в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой МИА "Россия сегодня".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".