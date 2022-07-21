https://ria.ru/20220721/minzdrav-1804122263.html

Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола"

Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола" - РИА Новости, 21.07.2022

Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола"

Укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, сохранение традиционных ценностей являются основными приоритетами госполитики РФ, и... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:59

2022-07-21T18:59

2022-07-21T18:59

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

воз

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, сохранение традиционных ценностей являются основными приоритетами госполитики РФ, и Минздрав придерживается именно такой позиции, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, комментируя признание "третьего пола".Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой прояснить позицию ведомства относительно решения Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола"."Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках", - сказал Кузнецов.

https://ria.ru/20211029/gender-1756785182.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз