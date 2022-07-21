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Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола"
Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола" - РИА Новости, 21.07.2022
Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола"
Укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, сохранение традиционных ценностей являются основными приоритетами госполитики РФ, и... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:59
2022-07-21T18:59
2022-07-21T18:59
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
воз
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, сохранение традиционных ценностей являются основными приоритетами госполитики РФ, и Минздрав придерживается именно такой позиции, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, комментируя признание "третьего пола".Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой прояснить позицию ведомства относительно решения Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола"."Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20211029/gender-1756785182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), воз
Минздрав не поддержал признание ВОЗ "третьего пола"
Помощник главы Минздрава Кузнецов заявил о приверженности ведомства традиционным ценностям
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, сохранение традиционных ценностей являются основными приоритетами госполитики РФ, и Минздрав придерживается именно такой позиции, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, комментируя признание "третьего пола".
Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов
обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко
с просьбой прояснить позицию ведомства относительно решения Всемирной организации здравоохранения о признании "третьего пола".
"Защита материнства и детства, укрепление института брака как союза мужчины и женщины, защита семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение традиционных семейных ценностей являются основными приоритетами государственной политики Российской Федерации, закрепленными в новой редакции Конституции Российской Федерации. Мы, как и медицинская наука, придерживаемся именно такой позиции и отстаиваем ее на всех международных площадках", - сказал Кузнецов.