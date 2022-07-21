https://ria.ru/20220721/minyust-1803924706.html

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии - РИА Новости, 21.07.2022

Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T04:21

2022-07-21T04:21

2022-07-21T04:21

в мире

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94629/66/946296617_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_81e9a49c4e8f9b9c32ad39584cec2a53.jpg

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией."Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.По ее словам, минюст хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".

https://ria.ru/20220715/ssha-1802664057.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша