https://ria.ru/20220721/minyust-1803924706.html
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии - РИА Новости, 21.07.2022
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T04:21
2022-07-21T04:21
2022-07-21T04:21
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией."Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.По ее словам, минюст хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".
https://ria.ru/20220715/ssha-1802664057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша
Минюст США приравнял уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
Замглавы Минюста США Лиза Монако приравняла уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости.
Замглавы минюста США Лиза Монако сообщила
, что ведомство просит конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией.
"Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. (Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются", - сказала она.
По ее словам, минюст хочет разрешения относиться к уклоняющимся от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать "всю сеть".