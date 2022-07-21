21:34 21.07.2022 (обновлено: 21:35 21.07.2022)
Украинские силовики разместились в учебных заведениях в Харькове и Днепре
Мизинцев: украинские силовики разместились в учебных заведениях в Харькове и Днепре
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Харькове на территории университета разместились подразделения теробороны, а в Днепре украинские военные оборудовали опорный пункт в школе, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харькове на территории Национального экономического университета имени Семена Кузнецова (проспект Науки) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сказал он.
Кроме того, по словам Мизинцева, украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт в школе № 23 города Днепр (проспект Яворницкого), а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику.