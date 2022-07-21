https://ria.ru/20220721/minoborony-1804146015.html

Украинские силовики разместились в учебных заведениях в Харькове и Днепре

Украинские силовики разместились в учебных заведениях в Харькове и Днепре - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские силовики разместились в учебных заведениях в Харькове и Днепре

В Харькове на территории университета разместились подразделения теробороны, а в Днепре украинские военные оборудовали опорный пункт в школе, заявил в четверг... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:34

2022-07-21T21:34

2022-07-21T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800054026_0:30:3220:1841_1920x0_80_0_0_ec23473dd5a1d30ae9379673b4960e6b.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Харькове на территории университета разместились подразделения теробороны, а в Днепре украинские военные оборудовали опорный пункт в школе, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Кроме того, по словам Мизинцева, украинские военнослужащие оборудовали опорный пункт в школе № 23 города Днепр (проспект Яворницкого), а в непосредственной близости от учебного заведения разместили артиллерию и бронетехнику.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр, днепр (город)