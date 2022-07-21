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В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников
В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников - РИА Новости, 21.07.2022
В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников
ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:06
2022-07-21T12:06
2022-07-21T15:44
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны.Кроме того, по уточненным данным Минобороны, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве "было уничтожено более 320 националистов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины, николаев (украина)
12:06 21.07.2022 (обновлено: 15:44 21.07.2022)
В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников
Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников