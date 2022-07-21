https://ria.ru/20220721/minoborony-1803976080.html

В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников

В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников - РИА Новости, 21.07.2022

В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников

ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:06

2022-07-21T12:06

2022-07-21T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

вооруженные силы украины

николаев (украина)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803653296_205:560:2850:2048_1920x0_80_0_0_7c8094a6e3c15e8df2c121711efccfa8.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны.Кроме того, по уточненным данным Минобороны, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве "было уничтожено более 320 националистов".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

одесская область

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины, николаев (украина)