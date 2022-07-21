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В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников
В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников - РИА Новости, 21.07.2022
В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников
ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:06
2022-07-21T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
вооруженные силы украины
николаев (украина)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны.Кроме того, по уточненным данным Минобороны, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве "было уничтожено более 320 националистов".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины, николаев (украина)
12:06 21.07.2022 (обновлено: 15:44 21.07.2022)
 
В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников

Минобороны: российская авиация уничтожила в Одесской области до 600 боевиков и наемников

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВКС России в Одесской области 16 июля уничтожили 600 боевиков, включая 120 наемников, сообщили в Минобороны.

"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидированы более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наемников", — сказали в ведомстве.

Кроме того, по уточненным данным Минобороны, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в Николаеве "было уничтожено более 320 националистов".
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