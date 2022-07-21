23:46 21.07.2022 (обновлено: 23:49 21.07.2022)
Между заявлениями и реальными шагами ЕС огромная разница, заявили в МИД
Захарова: между заявлениями и реальными шагами Евросоюза огромная разница
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Между заявлениями и реальными шагами в Брюсселе дистанция огромного размера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя позицию ЕС об изъятиях из прежних санкционных пакетов.
"В документе Совета ЕС обозначено намерение расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности. К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза – дистанция огромного размера", - говорится в комментарии Захаровой в связи с принятием ЕС очередного антироссийского санкционного пакета.
"Рассчитываем на то, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства", - добавила представитель МИД России.