https://ria.ru/20220721/mid-1804159621.html

Между заявлениями и реальными шагами ЕС огромная разница, заявили в МИД

Между заявлениями и реальными шагами ЕС огромная разница, заявили в МИД - РИА Новости, 21.07.2022

Между заявлениями и реальными шагами ЕС огромная разница, заявили в МИД

Между заявлениями и реальными шагами в Брюсселе дистанция огромного размера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя позицию ЕС РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:46

2022-07-21T23:46

2022-07-21T23:49

цены на нефть

россия

евросоюз

совет ес

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Между заявлениями и реальными шагами в Брюсселе дистанция огромного размера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя позицию ЕС об изъятиях из прежних санкционных пакетов."В документе Совета ЕС обозначено намерение расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности. К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза – дистанция огромного размера", - говорится в комментарии Захаровой в связи с принятием ЕС очередного антироссийского санкционного пакета."Рассчитываем на то, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства", - добавила представитель МИД России.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804158301.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, евросоюз, совет ес, санкции в отношении россии