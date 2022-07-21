https://ria.ru/20220721/mid-1804025597.html

В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии

В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии - РИА Новости, 21.07.2022

В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии

Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:25

2022-07-21T14:25

2022-07-21T14:34

россия

москва

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид венгрии

петер сийярто

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_90:0:3022:1649_1920x0_80_0_0_a088aff67656fadcd59ecf73ab2cc1f0.jpg

МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии", - сказала она.

https://ria.ru/20220719/evropa-1803447362.html

россия

москва

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, петер сийярто, венгрия, мария захарова