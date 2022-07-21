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В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии
В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии - РИА Новости, 21.07.2022
В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии
Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:25
2022-07-21T14:25
2022-07-21T14:34
россия
москва
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид венгрии
петер сийярто
венгрия
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МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии", - сказала она.
https://ria.ru/20220719/evropa-1803447362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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14:25 21.07.2022 (обновлено: 14:34 21.07.2022)
В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии
В Москве 21 июля состоятся переговоры Лаврова и главы МИД Венгрии Сийярто