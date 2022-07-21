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В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии - РИА Новости, 21.07.2022
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В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии
В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии - РИА Новости, 21.07.2022
В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии
Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:25
2022-07-21T14:34
россия
москва
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид венгрии
петер сийярто
венгрия
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МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии", - сказала она.
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россия, москва, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид венгрии, петер сийярто, венгрия, мария захарова
14:25 21.07.2022 (обновлено: 14:34 21.07.2022)
 
В Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии

В Москве 21 июля состоятся переговоры Лаврова и главы МИД Венгрии Сийярто

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июл-РИА Новости. Переговоры глав МИД России и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сийярто пройдут в четверг в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии", - сказала она.
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РоссияМоскваВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ВенгрииПетер СийяртоВенгрияМария Захарова
 
 
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