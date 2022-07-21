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В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе - РИА Новости, 21.07.2022
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В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе
В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе - РИА Новости, 21.07.2022
В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе
Москва шокирована обвинениями в причастности РФ к политическому кризису в Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:09
2022-07-21T13:09
здоровье - общество
италия
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва шокирована обвинениями в причастности РФ к политическому кризису в Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Официальные лица в Италии увязывают внутриполитические перестановки, я не говорю проблемы или какие-то там программы, а просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой - это удивительно. Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать", - отметила она в ходе своего еженедельного брифинга.
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здоровье - общество, италия, россия
13:09 21.07.2022
 
В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе

Захарова: Россия шокирована обвинениями в причастности к политическому кризису в Италии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва шокирована обвинениями в причастности РФ к политическому кризису в Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Официальные лица в Италии увязывают внутриполитические перестановки, я не говорю проблемы или какие-то там программы, а просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой - это удивительно. Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать", - отметила она в ходе своего еженедельного брифинга.
Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Марио Драги во время встречи в Квиринальском дворце в Риме. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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