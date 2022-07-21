https://ria.ru/20220721/mid-1803995604.html

В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе

В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе - РИА Новости, 21.07.2022

В МИД отвергли обвинения в адрес России в итальянском политическом кризисе

Москва шокирована обвинениями в причастности РФ к политическому кризису в Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:09

2022-07-21T13:09

2022-07-21T13:09

здоровье - общество

италия

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва шокирована обвинениями в причастности РФ к политическому кризису в Италии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Официальные лица в Италии увязывают внутриполитические перестановки, я не говорю проблемы или какие-то там программы, а просто перестановки внутриполитические связывают с Россией, да и, вообще, с внешней политикой - это удивительно. Честно говоря, это нас шокировало, я могу вам так сказать", - отметила она в ходе своего еженедельного брифинга.

https://ria.ru/20220721/italiya-1803962613.html

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здоровье - общество, италия, россия