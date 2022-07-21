https://ria.ru/20220721/mid-1803981659.html

МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя

МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя - РИА Новости, 21.07.2022

МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя

Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается, но возвращение к этой теме возможно в случае, когда запад придет в себя, заявила официальный РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:22

2022-07-21T12:22

2022-07-21T13:05

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается, но возвращение к этой теме возможно в случае, когда запад придет в себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Невозможность созыва, по словам Захаровой, связана в первую очередь с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые на данный момент являются "востребованными, как никогда"."В начале этого года, когда от Вашингтона и натовского Брюсселя был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало окончательно ясно, что западные коллеги вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта", - подчеркнула дипломат.

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803924156.html

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (штат), брюссель