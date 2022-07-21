Рейтинг@Mail.ru
МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/mid-1803981659.html
МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя
МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя - РИА Новости, 21.07.2022
МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя
Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается, но возвращение к этой теме возможно в случае, когда запад придет в себя, заявила официальный РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:22
2022-07-21T13:05
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вашингтон (штат)
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается, но возвращение к этой теме возможно в случае, когда запад придет в себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.Невозможность созыва, по словам Захаровой, связана в первую очередь с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые на данный момент являются "востребованными, как никогда"."В начале этого года, когда от Вашингтона и натовского Брюсселя был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало окончательно ясно, что западные коллеги вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта", - подчеркнула дипломат.
https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803924156.html
россия
вашингтон (штат)
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_eca453f6bd35c474ed981b639be64d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вашингтон (штат), брюссель
12:22 21.07.2022 (обновлено: 13:05 21.07.2022)
 
МИД допустил созыв саммита "ядерной пятерки", когда Запад придет в себя

МИД: созыв саммита "ядерной пятерки" будет просматриваться, когда Запад придет в себя

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается, но возвращение к этой теме возможно в случае, когда запад придет в себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Возможность созыва саммита ядерной пятерки пока не просматривается. Тем не менее это предложение не убрано со стола, как говорят дипломаты. Возможно, когда Запад придет в себя, к нему можно будет вернуться", - сказала она.
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:00
Исключение исключительных: Путин обвинил Запад в расизме и неоколониализме
Невозможность созыва, по словам Захаровой, связана в первую очередь с отношением западных партнеров к возможности переговоров, которые на данный момент являются "востребованными, как никогда".
"В начале этого года, когда от Вашингтона и натовского Брюсселя был получен отказ обсуждать российские предложения по гарантиям безопасности, стало окончательно ясно, что западные коллеги вместо диалога выбрали путь конфронтации и конфликта", - подчеркнула дипломат.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
04:01
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за санкций против России
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вашингтон (штат)Брюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала