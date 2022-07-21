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Рабочие крупнейшего телеком-оператора Мексики начали забастовку - РИА Новости, 21.07.2022
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Рабочие крупнейшего телеком-оператора Мексики начали забастовку
Рабочие крупнейшего телеком-оператора Мексики начали забастовку - РИА Новости, 21.07.2022
Рабочие крупнейшего телеком-оператора Мексики начали забастовку
Более 24 тысяч сотрудников крупнейшего в Мексике оператора проводной и беспроводной связи Telefonos de México (Telmex) начали первую за 37 лет забастовку,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:18
2022-07-21T23:18
в мире
карлос слим
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МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Более 24 тысяч сотрудников крупнейшего в Мексике оператора проводной и беспроводной связи Telefonos de México (Telmex) начали первую за 37 лет забастовку, требуя повышения зарплат и найма дополнительного персонала."Сегодня рабочие Союза телефонистов Мексиканской Республики (STRM), работающие в компании Telmex, проголосовали за проведение общенациональной забастовки, начиная с этого четверга, 21 июля", - говорится в сообщении на сайте профсоюза телефонистов.Причиной протеста в профсоюзе называют провал трехлетних переговоров с руководством компании об увеличении зарплат, пенсий и пособий, и найму дополнительного персонала. К демонстрациям на национальном уровне присоединятся более 24 тысяч членов STRM.Забастовка работников Telmex проходит впервые с 1985 года, когда компания еще принадлежала государству. Сейчас это один из основных активов крупнейшего предпринимателя страны Карлоса Слима.В профсоюзе предупредили, что не будут нарушать требования федерального законодательства и отключать коммутационные системы, однако не намерены обслуживать заявки абонентов о решении проблем со связью.
https://ria.ru/20220716/vertolet-1802887107.html
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в мире, карлос слим
23:18 21.07.2022
 
Рабочие крупнейшего телеком-оператора Мексики начали забастовку

Рабочие крупнейшего телеком-оператора Мексики Telefonos de México начали забастовку

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 21 июл - РИА Новости. Более 24 тысяч сотрудников крупнейшего в Мексике оператора проводной и беспроводной связи Telefonos de México (Telmex) начали первую за 37 лет забастовку, требуя повышения зарплат и найма дополнительного персонала.
"Сегодня рабочие Союза телефонистов Мексиканской Республики (STRM), работающие в компании Telmex, проголосовали за проведение общенациональной забастовки, начиная с этого четверга, 21 июля", - говорится в сообщении на сайте профсоюза телефонистов.
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Причиной протеста в профсоюзе называют провал трехлетних переговоров с руководством компании об увеличении зарплат, пенсий и пособий, и найму дополнительного персонала. К демонстрациям на национальном уровне присоединятся более 24 тысяч членов STRM.
Забастовка работников Telmex проходит впервые с 1985 года, когда компания еще принадлежала государству. Сейчас это один из основных активов крупнейшего предпринимателя страны Карлоса Слима.
В профсоюзе предупредили, что не будут нарушать требования федерального законодательства и отключать коммутационные системы, однако не намерены обслуживать заявки абонентов о решении проблем со связью.
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В миреКарлос Слим
 
 
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