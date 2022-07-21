https://ria.ru/20220721/medvedev-1804086297.html

В Ростове-на-Дону Медведев пообщался с ранеными бойцами ВС России

В Ростове-на-Дону Медведев пообщался с ранеными бойцами ВС России - РИА Новости, 21.07.2022

В Ростове-на-Дону Медведев пообщался с ранеными бойцами ВС России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил в Ростовской области 1602-й военный клинический госпиталь Минобороны РФ, там он пообщался с ранеными бойцами РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:16

2022-07-21T17:16

2022-07-21T17:34

здоровье - общество

россия

украина

донбасс

владимир путин

дмитрий медведев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил в Ростовской области 1602-й военный клинический госпиталь Минобороны РФ, там он пообщался с ранеными бойцами ВС РФ - участниками спецоперации на Украине.Во время посещения госпиталя Медведев зашел в несколько больничных палат, поздоровался с ранеными, узнал об их дальнейших планах и пожелал скорейшего выздоровления. Один из бойцов рассказал Медведеву, что после восстановления хочет вернуться на фронт к своей роте.1602-й военный клинический госпиталь минобороны РФ был сформирован в 1941 году. В августе 2000 года его посещал Владимир Путин, который высоко оценил труд коллектива в лечении раненых и больных, укреплении здоровья военнослужащих.В госпитале развёрнуто 38 лечебно-диагностических отделений, пять кабинетов, лаборатории, станция переливания крови. В феврале 2020 года был открыт лечебный корпус на 245 мест.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220525/putin-1790666238.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804073348.html

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здоровье - общество, россия, украина, донбасс, владимир путин, дмитрий медведев