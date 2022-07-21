https://ria.ru/20220721/medvedev-1803992953.html
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:01
2022-07-21T13:01
2022-07-21T14:04
политика
татьяна голикова
антон котяков
анна попова
россия
донбасс
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими территории Донбасса и Украины, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита в регион у Медведева запланировано посещение пунктов временного расположения переселенцев (ПВР). Затем зампредседателя Совбеза РФ проведёт совещание по мерам поддержки вынужденных переселенцев и соотечественников с территорий Донбасса и Украины.В поездке также принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова. -0-
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политика, татьяна голикова, антон котяков, анна попова, россия, донбасс, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий медведев
13:01 21.07.2022 (обновлено: 14:04 21.07.2022)
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами
Медведев прилетел в Ростовскую область, где встретится с беженцами из Донбасса и с Украины