https://ria.ru/20220721/medvedev-1803992953.html

Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами

Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:01

2022-07-21T13:01

2022-07-21T14:04

политика

татьяна голикова

антон котяков

анна попова

россия

донбасс

украина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими территории Донбасса и Украины, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита в регион у Медведева запланировано посещение пунктов временного расположения переселенцев (ПВР). Затем зампредседателя Совбеза РФ проведёт совещание по мерам поддержки вынужденных переселенцев и соотечественников с территорий Донбасса и Украины.В поездке также принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова. -0-

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россия

донбасс

украина

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политика, татьяна голикова, антон котяков, анна попова, россия, донбасс, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий медведев