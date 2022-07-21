Рейтинг@Mail.ru
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/medvedev-1803992953.html
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:01
2022-07-21T14:04
политика
татьяна голикова
антон котяков
анна попова
россия
донбасс
украина
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804015951_0:149:3142:1916_1920x0_80_0_0_d799b92466e7401ba9e08f0e2cf8c8d2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими территории Донбасса и Украины, передает корреспондент РИА Новости.В ходе визита в регион у Медведева запланировано посещение пунктов временного расположения переселенцев (ПВР). Затем зампредседателя Совбеза РФ проведёт совещание по мерам поддержки вынужденных переселенцев и соотечественников с территорий Донбасса и Украины.В поездке также принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова. -0-
https://ria.ru/20220719/medvedev-1803381181.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804015951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_04ad5a06f49b756f347d0a1c8b7739ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, татьяна голикова, антон котяков, анна попова, россия, донбасс, украина, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий медведев
13:01 21.07.2022 (обновлено: 14:04 21.07.2022)
 
Медведев прилетел в Ростовскую область на встречу с беженцами

Медведев прилетел в Ростовскую область, где встретится с беженцами из Донбасса и с Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Ростов-на-Дону
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Ростов-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в четверг прилетел в Ростовскую область, здесь политик проведёт встречу с переселенцами, вынужденно покинувшими территории Донбасса и Украины, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе визита в регион у Медведева запланировано посещение пунктов временного расположения переселенцев (ПВР). Затем зампредседателя Совбеза РФ проведёт совещание по мерам поддержки вынужденных переселенцев и соотечественников с территорий Донбасса и Украины.
В поездке также принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова. -0-
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:09Специальная военная операция на Украине
Россия добьется всех поставленных целей, заявил Медведев
 
ПолитикаТатьяна ГоликоваАнтон КотяковАнна ПоповаРоссияДонбассУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала