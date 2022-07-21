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Медведев заявил, что руководство ЕС утратило связь с реальностью - РИА Новости, 21.07.2022
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Медведев заявил, что руководство ЕС утратило связь с реальностью
Медведев заявил, что руководство ЕС утратило связь с реальностью - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев заявил, что руководство ЕС утратило связь с реальностью
Руководство ЕС окончательно утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз, а политические проходимцы... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:30
2022-07-21T11:09
в мире
россия
украина
евросоюз
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Руководство ЕС окончательно утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз, а политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на распил денег, выделяемых Киеву, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что "многочисленные политические проходимцы" манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах "в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму". В это же время, указал Медведев, НАТО продолжает "вопреки логике и здравому смыслу" приближаться к границам России, создавая "реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества".Зампред Совбеза полагает, что это то, "в чём Россия не виновата".США и союзники ранее отреагировали на российскую спецоперацию на Украине введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. -0-
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в мире, россия, украина, евросоюз, нато, дмитрий медведев
10:30 21.07.2022 (обновлено: 11:09 21.07.2022)
 
Медведев заявил, что руководство ЕС утратило связь с реальностью

Медведев: руководство ЕС заставляет украинцев жертвовать жизнями для вступления в союз

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Руководство ЕС окончательно утратило связь с реальностью и заставляет украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз, а политические проходимцы манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах в расчёте на распил денег, выделяемых Киеву, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что "многочисленные политические проходимцы" манипулируют темой восстановления государственности Украины в прежних границах "в расчёте на новые военные заказы и распил денежных потоков, выделяемых киевскому режиму". В это же время, указал Медведев, НАТО продолжает "вопреки логике и здравому смыслу" приближаться к границам России, создавая "реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества".
Зампред Совбеза полагает, что это то, "в чём Россия не виновата".
США и союзники ранее отреагировали на российскую спецоперацию на Украине введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. -0-
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