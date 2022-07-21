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Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли - РИА Новости, 21.07.2022
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Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли
Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли - РИА Новости, 21.07.2022
Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли
В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:52
2022-07-21T22:38
происшествия
диксон
красноярский край
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
хорошие новости
московский зоопарк
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.Накануне животное само пришло к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, тогда ему на помощь вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка."Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!" — написала она.По словам Радионовой, для зверя изготовили специальную клетку, после оказания помощи его вывезут на расстояние от 60 до 100 километров от поселка.Как рассказал один из участников спасательной операции, зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, "но все обойдется". Вскоре животное транспортируют в естественную среду обитания.
https://ria.ru/20220720/krasnoyarsk-1803690202.html
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происшествия, диксон, красноярский край, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк
16:52 21.07.2022 (обновлено: 22:38 21.07.2022)
 
Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли

В Диксоне ветеринары спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки

© Фото : РосприроднадзорОказание помощи медведю в Красноярском крае. 21 июля 2022
Оказание помощи медведю в Красноярском крае. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Росприроднадзор
Оказание помощи медведю в Красноярском крае. 21 июля 2022
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.
Накануне животное само пришло к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, тогда ему на помощь вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка.
"Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!" — написала она.
По словам Радионовой, для зверя изготовили специальную клетку, после оказания помощи его вывезут на расстояние от 60 до 100 километров от поселка.
Как рассказал один из участников спасательной операции, зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, "но все обойдется". Вскоре животное транспортируют в естественную среду обитания.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 13:14Туризм
В Красноярском крае туристы сообщили о встрече с медведем
 
Хорошие новостиПроисшествияДиксонКрасноярский крайСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопарк
 
 
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