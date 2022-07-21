https://ria.ru/20220721/medved-1804080113.html

Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли

Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли - РИА Новости, 21.07.2022

Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли

В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:52

2022-07-21T16:52

2022-07-21T22:38

происшествия

диксон

красноярский край

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

хорошие новости

московский зоопарк

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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. В Красноярском крае спасли белого медведя, у которого в пасти застряла банка сгущенки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.Накануне животное само пришло к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края, тогда ему на помощь вылетел главный ветеринарный врач Московского зоопарка."Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!" — написала она.По словам Радионовой, для зверя изготовили специальную клетку, после оказания помощи его вывезут на расстояние от 60 до 100 километров от поселка.Как рассказал один из участников спасательной операции, зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, "но все обойдется". Вскоре животное транспортируют в естественную среду обитания.

https://ria.ru/20220720/krasnoyarsk-1803690202.html

диксон

красноярский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, диксон, красноярский край, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк