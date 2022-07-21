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В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя - РИА Новости, 21.07.2022
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В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя - РИА Новости, 21.07.2022
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя
Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:33
2022-07-21T12:16
светлана радионова
норильск
диксон
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
россия
полярный медведь (белый медведь)
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации Диксона."В данный момент специалист не может вылететь из Норильска по погоде. Сам медведь находится на острове, где и расположен аэропорт Диксона", — сказал собеседник агентства.По его словам, точное местоположение медведя пока не известно.Медведь с застрявшей во рту банкой накануне днем пришел за помощью в поселок Диксон. Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил необходимое оборудование и ветпрепараты. Животное обездвижат, извлекут банку и обработают рану.Затем медведя вывезут в тундру и оставят ему три мешка рыбы на то время, пока он не сможет охотиться.
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светлана радионова, норильск, диксон, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, россия, полярный медведь (белый медведь)
10:33 21.07.2022 (обновлено: 12:16 21.07.2022)
 
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя

В Норильске непогода задержала ветеринара, летящего спасать медведя с банкой в пасти

© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана РадионоваБелый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, в поселке Диксон на севере Красноярского края
Белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, в поселке Диксон на севере Красноярского края - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, в поселке Диксон на севере Красноярского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации Диксона.
"В данный момент специалист не может вылететь из Норильска по погоде. Сам медведь находится на острове, где и расположен аэропорт Диксона", — сказал собеседник агентства.
По его словам, точное местоположение медведя пока не известно.
Медведь с застрявшей во рту банкой накануне днем пришел за помощью в поселок Диксон. Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил необходимое оборудование и ветпрепараты. Животное обездвижат, извлекут банку и обработают рану.
Затем медведя вывезут в тундру и оставят ему три мешка рыбы на то время, пока он не сможет охотиться.
Белый медведь на льдине в Северном ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 10:03
В Заполярье к людям вышел медведь, у которого в пасти застряла банка
 
Светлана РадионоваНорильскДиксонКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопаркРоссияПолярный медведь (белый медведь)
 
 
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