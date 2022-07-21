https://ria.ru/20220721/medved-1803953851.html

В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя

В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя - РИА Новости, 21.07.2022

В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя

Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:33

2022-07-21T10:33

2022-07-21T12:16

светлана радионова

норильск

диксон

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московский зоопарк

россия

полярный медведь (белый медведь)

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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации Диксона."В данный момент специалист не может вылететь из Норильска по погоде. Сам медведь находится на острове, где и расположен аэропорт Диксона", — сказал собеседник агентства.По его словам, точное местоположение медведя пока не известно.Медведь с застрявшей во рту банкой накануне днем пришел за помощью в поселок Диксон. Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил необходимое оборудование и ветпрепараты. Животное обездвижат, извлекут банку и обработают рану.Затем медведя вывезут в тундру и оставят ему три мешка рыбы на то время, пока он не сможет охотиться.

https://ria.ru/20220720/medved-1803631953.html

норильск

диксон

красноярский край

россия

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светлана радионова, норильск, диксон, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, россия, полярный медведь (белый медведь)