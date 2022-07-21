https://ria.ru/20220721/medved-1803953851.html
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя - РИА Новости, 21.07.2022
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя
Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:33
2022-07-21T10:33
2022-07-21T12:16
светлана радионова
норильск
диксон
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
россия
полярный медведь (белый медведь)
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КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Ветеринара, отправившегося на помощь белому медведю, у которого в пасти застряла банка сгущенки, задерживает непогода, рассказали РИА Новости в администрации Диксона."В данный момент специалист не может вылететь из Норильска по погоде. Сам медведь находится на острове, где и расположен аэропорт Диксона", — сказал собеседник агентства.По его словам, точное местоположение медведя пока не известно.Медведь с застрявшей во рту банкой накануне днем пришел за помощью в поселок Диксон. Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил необходимое оборудование и ветпрепараты. Животное обездвижат, извлекут банку и обработают рану.Затем медведя вывезут в тундру и оставят ему три мешка рыбы на то время, пока он не сможет охотиться.
https://ria.ru/20220720/medved-1803631953.html
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светлана радионова, норильск, диксон, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, россия, полярный медведь (белый медведь)
10:33 21.07.2022 (обновлено: 12:16 21.07.2022)
В Норильске застрял в аэропорту ветеринар, отправившийся спасти медведя
В Норильске непогода задержала ветеринара, летящего спасать медведя с банкой в пасти