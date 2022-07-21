https://ria.ru/20220721/marburg-1803827932.html

"Летальность высокая, вакцин нет". Чем грозит миру вирус Марбург

"Летальность высокая, вакцин нет". Чем грозит миру вирус Марбург - РИА Новости, 21.07.2022

"Летальность высокая, вакцин нет". Чем грозит миру вирус Марбург

Служба здравоохранения Ганы подтвердила уже два случая лихорадки Марбург. Это крайне опасное заболевание с высокой летальностью. Его возбудитель относится к... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:00

2022-07-21T08:00

2022-07-21T09:19

наука

биология

здоровье

африка

гана

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Служба здравоохранения Ганы подтвердила уже два случая лихорадки Марбург. Это крайне опасное заболевание с высокой летальностью. Его возбудитель относится к тому же семейству, что и вирус Эбола. Ни вакцин, ни лекарства нет. О том, что представляет собой новая инфекция и как передается, — в материале РИА Новости."Болезнь зеленых мартышек"Геморрагическая лихорадка Марбург — высококонтагиозное заболевание, вызванное одноименным вирусом. Хотя его природные очаги находятся в Африке, впервые болезнь выявили в 1967-м в Европе: сначала в Марбурге, а затем во Франкфурте-на-Майне и Белграде.Инфицирование произошло при вскрытии мартышек Cercopithecus aethiops, доставленных из Уганды для лабораторных опытов. Поэтому тогда говорили о "болезни зеленых мартышек". Всего заразился 31 человек: 25 непосредственно от обезьян и шесть — через вторичные контакты. Семеро умерли. Позднее единичные случаи и массовые вспышки не раз фиксировали в разных странах Африки.Марбург (MARV) относится к филовирусам. Самый известный представитель этого семейства — Эбола. MARV выявили у африканских приматов, но основной природный резервуар, по мнению ученых, — египетские летучие собаки, млекопитающие из отряда рукокрылых, похожие на летучих мышей.У животных инфекция протекает бессимптомно, но они заражают друг друга и в отдельных случаях — человека. Вирус содержится в слюне, моче и других физиологических жидкостях. Попадая в человеческий организм, он поражает печень, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему. Летальность, по оценкам ВОЗ, — около 50%. В предыдущих вспышках смертность была от 24 до 88%, в зависимости от варианта вируса и качества медицинской помощи.Заражение и симптомыПервичное заражение человека обычно происходит в шахтах или пещерах с колониями летучих мышей. Распространение — при непосредственном физическом контакте: из-за повреждения кожных покровов или слизистых оболочек, с кровью или выделениями заболевших, а также через постельное белье и одежду. Известны случаи инфицирования на погребальных церемониях при непосредственном контакте с телом покойного.Инкубационный период — от двух до 16 суток. Первые симптомы: резкое повышение температуры, сильная головная и мышечная боль. На третий день — диарея, спазмы в животе, тошнота и рвота.На пятый-седьмой — наружные и внутренние кровотечения, нарушения центральной нервной системы, спутанность сознания. Летальный исход наступает из-за тяжелой кровопотери через восемь-девять суток.Вакцин и препаратов для лечения лихорадки Марбург пока нет. Пациентам оказывают поддерживающую и симптоматическую терапию.Вспышка в ГанеОфициально о вспышке объявили после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре подтвердила, что вирус нашли в крови двух мужчин — 26 лет и 51 года — из северных районов Ганы. Один умер 28 июня, другой — несколько дней спустя. Минздрав страны сообщил, что с заболевшими контактировали 98 человек, сейчас все они находятся на карантине под наблюдением врачей.В Гану вылетела группа специалистов ВОЗ для мониторинга ситуации. Их задача — выяснить причины попадания вируса в организм человека. Предыдущая вспышка была в 2021-м в Гвинее. В Гане эту болезнь раньше не выявляли.Роспотребнадзор оценивает риск завоза в Россию лихорадки Марбург как минимальный, поскольку с Ганой нет прямого авиасообщения, а там ситуацию контролируют.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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гана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, здоровье, африка, гана, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)