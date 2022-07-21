https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155929.html

Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев

Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приспособить самолеты, стоящие на вооружении у белорусской армии, для несения ядерных зарядов можно за... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:04

2022-07-21T23:04

2022-07-21T23:12

в мире

минск

европа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приспособить самолеты, стоящие на вооружении у белорусской армии, для несения ядерных зарядов можно за несколько месяцев."Мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. У нас есть авиационные заводы, которые способны по российским технологиям переоборудовать. Там сложностей никаких нет. И, как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев. Но Путин, вы слышали, сказал, что они могут нам помочь", - сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии."И будем тренироваться. Вы перестанете - натовцы, американцы - это делать, мы этого не будем делать. Нам это не надо", - подчеркнул белорусский президент. Вместе с тем он обратил внимание, что натовцы в Европе тренируются на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды. "Ну а почему мы не должны к этому готовиться?" - сказал Лукашенко.По его словам, в Минске не хотят быть "театром военных действий, чтобы вы с Россией на нашей территории столкнулись и воевали". "Первая мировая, Вторая мировая войны - так всегда было. Мы этого не хотим", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html

минск

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, европа, россия