https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155929.html
Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев
Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приспособить самолеты, стоящие на вооружении у белорусской армии, для несения ядерных зарядов можно за... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:04
2022-07-21T23:04
2022-07-21T23:12
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приспособить самолеты, стоящие на вооружении у белорусской армии, для несения ядерных зарядов можно за несколько месяцев."Мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. У нас есть авиационные заводы, которые способны по российским технологиям переоборудовать. Там сложностей никаких нет. И, как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев. Но Путин, вы слышали, сказал, что они могут нам помочь", - сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии."И будем тренироваться. Вы перестанете - натовцы, американцы - это делать, мы этого не будем делать. Нам это не надо", - подчеркнул белорусский президент. Вместе с тем он обратил внимание, что натовцы в Европе тренируются на самолетах, способных нести ядерные бомбы и заряды. "Ну а почему мы не должны к этому готовиться?" - сказал Лукашенко.По его словам, в Минске не хотят быть "театром военных действий, чтобы вы с Россией на нашей территории столкнулись и воевали". "Первая мировая, Вторая мировая войны - так всегда было. Мы этого не хотим", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804140824.html
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23:04 21.07.2022 (обновлено: 23:12 21.07.2022)
Лукашенко: приспособить самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев
Лукашенко: приспособить белорусские самолеты для ядерных зарядов можно за пару месяцев