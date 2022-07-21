Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155334.html
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:59
2022-07-21T23:11
в мире
белоруссия
европа
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает."Ни один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий - разведчик, контрразведчик и прочие - не могут здесь быть без моего ведома. Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?" – сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии.По данным белорусского агентства, один из вопросов касался присутствия российских военнослужащих на территории Белоруссии - позволяет ли оно проводить стране суверенную и независимую политику. Глава государства обратил внимание, что присутствие российских военнослужащих в Белоруссии не является чем-то экстраординарным."На территории Европы столько военнослужащих других стран, в том числе и во Франции они есть. Вам даже вопрос нечего мне задавать. У вас их десятки тысяч", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804140156.html
белоруссия
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, европа, франция
22:59 21.07.2022 (обновлено: 23:11 21.07.2022)
 
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия

Лукашенко заявил, что российские военные находятся в Белоруссии с его согласия

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает.
"Ни один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий - разведчик, контрразведчик и прочие - не могут здесь быть без моего ведома. Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?" – сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии.
По данным белорусского агентства, один из вопросов касался присутствия российских военнослужащих на территории Белоруссии - позволяет ли оно проводить стране суверенную и независимую политику. Глава государства обратил внимание, что присутствие российских военнослужащих в Белоруссии не является чем-то экстраординарным.
"На территории Европы столько военнослужащих других стран, в том числе и во Франции они есть. Вам даже вопрос нечего мне задавать. У вас их десятки тысяч", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:39
Лукашенко прокомментировал спецоперацию на Украине
 
В миреБелоруссияЕвропаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала