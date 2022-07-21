https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155334.html

Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия

Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:59

2022-07-21T22:59

2022-07-21T23:11

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает."Ни один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий - разведчик, контрразведчик и прочие - не могут здесь быть без моего ведома. Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?" – сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии.По данным белорусского агентства, один из вопросов касался присутствия российских военнослужащих на территории Белоруссии - позволяет ли оно проводить стране суверенную и независимую политику. Глава государства обратил внимание, что присутствие российских военнослужащих в Белоруссии не является чем-то экстраординарным."На территории Европы столько военнослужащих других стран, в том числе и во Франции они есть. Вам даже вопрос нечего мне задавать. У вас их десятки тысяч", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804140156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, европа, франция