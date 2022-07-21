https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804155334.html
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:59
2022-07-21T22:59
2022-07-21T23:11
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военные РФ находятся в республике с его согласия, суверенитет это не нарушает."Ни один российский военнослужащий сюда не приехал без моего приглашения или разрешения. Поэтому все они находятся с моего согласия. Это функция президента. Ни один военнослужащий - разведчик, контрразведчик и прочие - не могут здесь быть без моего ведома. Какой суверенитет и независимость они нарушают, если я их попросил в чем-то помочь?" – сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии.По данным белорусского агентства, один из вопросов касался присутствия российских военнослужащих на территории Белоруссии - позволяет ли оно проводить стране суверенную и независимую политику. Глава государства обратил внимание, что присутствие российских военнослужащих в Белоруссии не является чем-то экстраординарным."На территории Европы столько военнослужащих других стран, в том числе и во Франции они есть. Вам даже вопрос нечего мне задавать. У вас их десятки тысяч", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804140156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, европа, франция
22:59 21.07.2022 (обновлено: 23:11 21.07.2022)
Лукашенко заявил, что ВС России находятся в Белоруссии с его согласия
Лукашенко заявил, что российские военные находятся в Белоруссии с его согласия