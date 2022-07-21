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Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках - РИА Новости, 21.07.2022
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Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:59
2022-07-21T23:20
в мире
белоруссия
польша
германия
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках."Мои основные полномочия - защита суверенитета и независимости государства. Я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо - с оружием в руках", - сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии."Мы во всей красе сейчас видим, к примеру, какую политику проводит Польша. Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, в своем составе, цитирую их, всю Беларусь? Если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую", - продолжил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, польша, германия
21:59 21.07.2022 (обновлено: 23:20 21.07.2022)
 
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках

Лукашенко заявил, что при необходимости с оружием будет отстаивать суверенитет Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках.
"Мои основные полномочия - защита суверенитета и независимости государства. Я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо - с оружием в руках", - сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии.
"Мы во всей красе сейчас видим, к примеру, какую политику проводит Польша. Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, в своем составе, цитирую их, всю Беларусь? Если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую", - продолжил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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