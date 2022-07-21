https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804148868.html
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T21:59
2022-07-21T21:59
2022-07-21T23:20
в мире
белоруссия
польша
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках."Мои основные полномочия - защита суверенитета и независимости государства. Я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо - с оружием в руках", - сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии."Мы во всей красе сейчас видим, к примеру, какую политику проводит Польша. Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, в своем составе, цитирую их, всю Беларусь? Если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую", - продолжил Лукашенко.
https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804140156.html
белоруссия
польша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, германия
21:59 21.07.2022 (обновлено: 23:20 21.07.2022)
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках
Лукашенко заявил, что при необходимости с оружием будет отстаивать суверенитет Белоруссии