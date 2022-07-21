https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804148868.html

Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках

Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию с оружием в руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:59

2022-07-21T21:59

2022-07-21T23:20

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет бороться против попыток лишить республику суверенитета, если понадобится – с оружием в руках."Мои основные полномочия - защита суверенитета и независимости государства. Я это делаю. Если против этого будет бороться оппозиция, какие-то отдельные люди или государства будут претендовать на суверенитет и независимость Беларуси, я во весь рост встану и буду против этого бороться, надо - с оружием в руках", - сказал Лукашенко в интервью агентству Франс пресс. Отрывок беседы приводит сайт президента Белоруссии."Мы во всей красе сейчас видим, к примеру, какую политику проводит Польша. Вы хотели, чтобы я спокойно смотрел, что Польша видит в своих владениях, в своем составе, цитирую их, всю Беларусь? Если бы завтра Германия заявила, что они хотят видеть в составе Германии Францию, какую бы вы позицию заняли? Вот я и жестко на это реагирую", - продолжил Лукашенко.

https://ria.ru/20220721/spetsoperatsiya-1804140156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, белоруссия, польша, германия