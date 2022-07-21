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Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2022
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Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.07.2022
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко
Белоруссия сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками, то есть де-факто признала их статус, заявил президент Александр Лукашенко в беседе с... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:42
2022-07-21T23:14
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр лукашенко
владимир путин
луганск
донецк (днр)
в мире
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МИНСК, 21 июл — РИА Новости. Белоруссия сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками, то есть де-факто признала их статус, заявил президент Александр Лукашенко в беседе с агентством Франс Пресс."Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента", — приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" фрагмент интервью белорусского лидера.По его словам, до сих пор в официальном признании не было никакой необходимости, поскольку оно "ничего бы не добавило" ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. В феврале Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совета безопасности России выступил с обращением к согражданам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, "поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного". После этого глава государства подписал указы об признании республик и поручил обеспечить поддержание мира в этих регионах с помощью российских вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима.
https://ria.ru/20220714/otnosheniya-1802322091.html
https://ria.ru/20220629/donbass-1799024677.html
белоруссия
донецкая народная республика
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белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр лукашенко, владимир путин, луганск, донецк (днр), в мире
20:42 21.07.2022 (обновлено: 23:14 21.07.2022)
 
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко допустил признание Донецкой и Луганской Народных Республик

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 21 июл — РИА Новости. Белоруссия сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками, то есть де-факто признала их статус, заявил президент Александр Лукашенко в беседе с агентством Франс Пресс.
"Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента", — приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" фрагмент интервью белорусского лидера.
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю Донецка в России Ольге Макеевой в представительстве республики Донбасса в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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По его словам, до сих пор в официальном признании не было никакой необходимости, поскольку оно "ничего бы не добавило" ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму.
"Но если нужны будут продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать", — подчеркнул Лукашенко.
В феврале Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совета безопасности России выступил с обращением к согражданам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, "поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного". После этого глава государства подписал указы об признании республик и поручил обеспечить поддержание мира в этих регионах с помощью российских вооруженных сил.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР
 
БелоруссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинЛуганскДонецк (ДНР)В мире
 
 
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