20:42 21.07.2022 (обновлено: 23:14 21.07.2022)
Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко допустил признание Донецкой и Луганской Народных Республик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 июл — РИА Новости. Белоруссия сотрудничает с Донецкой и Луганской народными республиками, то есть де-факто признала их статус, заявил президент Александр Лукашенко в беседе с агентством Франс Пресс.
"Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента", — приводит издание "СБ. Беларусь сегодня" фрагмент интервью белорусского лидера.
По его словам, до сих пор в официальном признании не было никакой необходимости, поскольку оно "ничего бы не добавило" ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму.
"Но если нужны будут продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать", — подчеркнул Лукашенко.
В феврале Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совета безопасности России выступил с обращением к согражданам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, "поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного". После этого глава государства подписал указы об признании республик и поручил обеспечить поддержание мира в этих регионах с помощью российских вооруженных сил.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима.
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