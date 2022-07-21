https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804128271.html

Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"

Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют" - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:25

2022-07-21T19:25

2022-07-21T19:27

в мире

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс."Не верьте, что я марионетка, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего такого", - заявил Лукашенко в интервью агентству.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, александр лукашенко