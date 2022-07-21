https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804128271.html
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют" - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:25
2022-07-21T19:25
2022-07-21T19:27
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс."Не верьте, что я марионетка, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего такого", - заявил Лукашенко в интервью агентству.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804084332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко
19:25 21.07.2022 (обновлено: 19:27 21.07.2022)
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"
Лукашенко попросил не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"