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Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют" - РИА Новости, 21.07.2022
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Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют" - РИА Новости, 21.07.2022
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:25
2022-07-21T19:27
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс."Не верьте, что я марионетка, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего такого", - заявил Лукашенко в интервью агентству.
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в мире, александр лукашенко
19:25 21.07.2022 (обновлено: 19:27 21.07.2022)
 
Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"

Лукашенко попросил не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не верить тому, что он "марионетка, которой манипулируют", передает в четверг агентство Франс Пресс.
"Не верьте, что я марионетка, которой манипулируют с утра до вечера. Ничего такого", - заявил Лукашенко в интервью агентству.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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