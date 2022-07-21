https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804079681.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия авторитарна, но в ней нет политзаключенных

Лукашенко заявил, что Белоруссия авторитарна, но в ней нет политзаключенных - РИА Новости, 21.07.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия авторитарна, но в ней нет политзаключенных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна "авторитарна", однако политических заключенных в ней нет. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:51

2022-07-21T16:51

2022-07-21T17:00

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна "авторитарна", однако политических заключенных в ней нет."Да, наша система власти более жесткая. Я даже не исключаю слова "авторитарная", - сказал он в интервью агентству Франс Пресс.Вместе с тем, по сообщению агентства, Лукашенко опроверг утверждения о "сотнях" заключенных в стране. Как заявил белорусский президент, люди, которые принимали участие в протестах 2020 года, выступали не против власти, а "против государства и собственного народа".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220721/konflikt-1804068120.html

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804075778.html

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