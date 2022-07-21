https://ria.ru/20220721/lizing-1804057663.html

ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга

ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга - РИА Новости, 21.07.2022

ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга

ВТБ Лизинг начинает заключать сделки по новой государственной программе льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

втб лизинг

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. ВТБ Лизинг начинает заключать сделки по новой государственной программе льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли РФ возобновило в 2022 году, сообщает пресс-служба банка.По итогам 2021 года с применением субсидии клиенты компании получили более 9,3 тысячи единиц техники стоимостью 8,8 миллиарда рублей, сэкономив при этом 350 миллионов рублей.В 2022 году ВТБ Лизинг предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тысяч рублей на один предмет лизинга. При покупке электромобилей отечественной сборки будет действовать повышенная скидка в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей на одну машину. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.В настоящий момент в программе 2022 года участвуют бренды LADA, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ, ВОЛГОБАС, ВИС, ЛИАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ, УРАЛ и Моторинвест, который планирует начать выпуск электромобилей Evolute в сентябре. Планируется, что в ближайшее время список будет расширен за счет других моделей российских и иностранных автомобильных брендов."Мы активно приветствуем возобновление программы Минпромторга в 2022 году, наши клиенты давно этого ждали. Безусловно, субсидия поможет российскому бизнесу на более комфортных условиях пополнять и обновлять свои автопарки, а отечественный автопром получит дополнительный импульс для развития. Мы надеемся, что в списке марок и моделей, на которые распространяется действие субсидии, будет появляться все больше новых имен", - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220215/vtb-1772908336.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб лизинг, россия, втб, новости компаний - экономика