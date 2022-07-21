ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга
Льготный лизинг
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. ВТБ Лизинг начинает заключать сделки по новой государственной программе льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли РФ возобновило в 2022 году, сообщает пресс-служба банка.
По итогам 2021 года с применением субсидии клиенты компании получили более 9,3 тысячи единиц техники стоимостью 8,8 миллиарда рублей, сэкономив при этом 350 миллионов рублей.
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В 2022 году ВТБ Лизинг предоставляет покупателям техники, произведенной на территории России, скидку до 10% от ее стоимости, но не более 500 тысяч рублей на один предмет лизинга. При покупке электромобилей отечественной сборки будет действовать повышенная скидка в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей на одну машину. Скидка учитывается при внесении авансового платежа, в дальнейшем эти затраты компенсируются лизинговым компаниям за счет средств федерального бюджета. Срок лизинга по программе - от 12 до 60 месяцев.
В настоящий момент в программе 2022 года участвуют бренды LADA, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ, ВОЛГОБАС, ВИС, ЛИАЗ, КАВЗ, НЕФАЗ, УРАЛ и Моторинвест, который планирует начать выпуск электромобилей Evolute в сентябре. Планируется, что в ближайшее время список будет расширен за счет других моделей российских и иностранных автомобильных брендов.
"Мы активно приветствуем возобновление программы Минпромторга в 2022 году, наши клиенты давно этого ждали. Безусловно, субсидия поможет российскому бизнесу на более комфортных условиях пополнять и обновлять свои автопарки, а отечественный автопром получит дополнительный импульс для развития. Мы надеемся, что в списке марок и моделей, на которые распространяется действие субсидии, будет появляться все больше новых имен", - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов, слова которого приводит пресс-служба.