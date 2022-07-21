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Тульская и Челябинская области лидируют в рейтинге цифровой трансформации
Тульская и Челябинская области лидируют в рейтинге цифровой трансформации - РИА Новости, 21.07.2022
Тульская и Челябинская области лидируют в рейтинге цифровой трансформации
Тульская и Челябинская области, а также Татарстан возглавили рейтинг цифровой трансформации среди регионов, по эффективности применения мер поддержки IT-отрасли РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:23
2022-07-21T17:23
2022-07-21T17:23
технологии
ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
калужская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тульская и Челябинская области, а также Татарстан возглавили рейтинг цифровой трансформации среди регионов, по эффективности применения мер поддержки IT-отрасли лидируют также Тульская и Челябинская области, в список вошла и Омская область, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Замглавы правительства провел совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ). На совещании обсуждался вопрос формирования витрин данных для создания экосистемы цифровых сервисов. Как отметил вице-премьер, за июнь в федеральных и региональных органах власти наметился прогресс по показателям кибербезопасности и "цифровой зрелости".Кроме того, в десятку лучших регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Кемеровская, Белгородская, Липецкая, Калужская области и Республика Саха (Якутия). "По эффективности применения на местах мер поддержки IТ-отрасли, разработанных по указу Президента Владимира Путина, лучшими стали Тульская, Челябинская и Омская области", - отмечается в сообщении.Чернышенко добавил, что на данный момент 17 федеральных ведомств уже отработали взаимодействие с ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак - ред.)и подключились к Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам. Среди лидеров - Казначейство, Минкультуры, Росмолодежь. Вице-премьер также отметил "отличные показатели у Минпромторга, Росгвардии и ряда других".
https://ria.ru/20220721/dannye-1804071461.html
ханты-мансийский автономный округ
московская область (подмосковье)
калужская область
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технологии, ханты-мансийский автономный округ, московская область (подмосковье), калужская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий чернышенко
Тульская и Челябинская области лидируют в рейтинге цифровой трансформации
Чернышенко: Тульская и Челябинская области лидируют в рейтинге цифровой трансформации