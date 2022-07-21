https://ria.ru/20220721/lavrov-1804124703.html
Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием
Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием - РИА Новости, 21.07.2022
Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием
Россия готова дополнительно показывать аспекты операции на Украине, рассчитывает, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием, заявил министр... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:05
2022-07-21T19:05
2022-07-21T19:05
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мид венгрии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия готова дополнительно показывать аспекты операции на Украине, рассчитывает, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы дополнительно показывать все нюансы, все аспекты ситуации, как она складывается, и исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрению украинского режима к продолжению безумных действий по вооруженным нападениям на гражданских лиц, на своих собственных граждан", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.Министр добавил, что пока Москва видит предвзятость доминирует в позиции Брюсселя и Вашингтона, и большинства европейских столиц. "Надеюсь, что тем не менее жизнь заставит посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий и все-таки заняться своими европейскими проблемами", - отметил глава МИД РФ.Министр иностранных дел России в четверг в Москве провел переговоры с главой МИД Венгрии.
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в мире, россия, украина, петер сийярто, мид венгрии, москва
Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием
Лавров: Россия рассчитывает, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием