https://ria.ru/20220721/lavrov-1804124703.html

Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием

Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием - РИА Новости, 21.07.2022

Лавров надеется, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием

Россия готова дополнительно показывать аспекты операции на Украине, рассчитывает, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием, заявил министр... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:05

2022-07-21T19:05

2022-07-21T19:05

в мире

россия

украина

петер сийярто

мид венгрии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Россия готова дополнительно показывать аспекты операции на Украине, рассчитывает, что Запад поймет опасность накачивания Киева оружием, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы готовы дополнительно показывать все нюансы, все аспекты ситуации, как она складывается, и исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрению украинского режима к продолжению безумных действий по вооруженным нападениям на гражданских лиц, на своих собственных граждан", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.Министр добавил, что пока Москва видит предвзятость доминирует в позиции Брюсселя и Вашингтона, и большинства европейских столиц. "Надеюсь, что тем не менее жизнь заставит посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий и все-таки заняться своими европейскими проблемами", - отметил глава МИД РФ.Министр иностранных дел России в четверг в Москве провел переговоры с главой МИД Венгрии.

https://ria.ru/20220721/monitoring-1804107305.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, петер сийярто, мид венгрии, москва