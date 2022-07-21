https://ria.ru/20220721/lavrov-1804100311.html

Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях

Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях - РИА Новости, 21.07.2022

Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдным, что никто не отреагировал на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:46

2022-07-21T17:46

2022-07-21T17:47

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдным, что никто не отреагировал на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов выполнять минские договорённости.Выступая на пресс-конференции с венгерским коллегой, Лавров напомнил, что минские договорённости были вотированы Францией и Германией. Он заметил, что их "Киев категорически не собирался выполнять". Министр напомнил о недавних высказываниях Порошенко, что он подписывал их и исполнять не собирался. Лавров заявил, что это "откровенно, цинично"."И как тогда Европейский союз молча потакал саботажу минских договорённостей, так и на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал", - сказал Лавров.

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в мире, цены на нефть, франция, германия