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Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях - РИА Новости, 21.07.2022
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Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях
Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях - РИА Новости, 21.07.2022
Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдным, что никто не отреагировал на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:46
2022-07-21T17:47
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдным, что никто не отреагировал на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов выполнять минские договорённости.Выступая на пресс-конференции с венгерским коллегой, Лавров напомнил, что минские договорённости были вотированы Францией и Германией. Он заметил, что их "Киев категорически не собирался выполнять". Министр напомнил о недавних высказываниях Порошенко, что он подписывал их и исполнять не собирался. Лавров заявил, что это "откровенно, цинично"."И как тогда Европейский союз молча потакал саботажу минских договорённостей, так и на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал", - сказал Лавров.
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в мире, цены на нефть, франция, германия
17:46 21.07.2022 (обновлено: 17:47 21.07.2022)
 
Лавров осудил молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях

Глава МИД Лавров назвал стыдным молчание ЕС после слов Порошенко о Минских соглашениях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал стыдным, что никто не отреагировал на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего об отсутствии планов выполнять минские договорённости.
Выступая на пресс-конференции с венгерским коллегой, Лавров напомнил, что минские договорённости были вотированы Францией и Германией. Он заметил, что их "Киев категорически не собирался выполнять". Министр напомнил о недавних высказываниях Порошенко, что он подписывал их и исполнять не собирался. Лавров заявил, что это "откровенно, цинично".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 16:17
Лавров заявил, что Россия и Венгрия наращивают экономическое сотрудничество
"И как тогда Европейский союз молча потакал саботажу минских договорённостей, так и на это откровенное признание Порошенко никто никак не отреагировал", - сказал Лавров.
"Мне кажется, это стыдно для серьёзных государств, которые хотят заниматься серьёзными проблемами сегодняшней политики", - добавил министр.
 
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