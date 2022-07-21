https://ria.ru/20220721/latviya-1804132818.html
В ЕП предрекли Латвии социальную катастрофу и призвали ввести режим ЧП
В ЕП предрекли Латвии социальную катастрофу и призвали ввести режим ЧП - РИА Новости, 21.07.2022
В ЕП предрекли Латвии социальную катастрофу и призвали ввести режим ЧП
Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков предрек Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призвал ввести в стране чрезвычайное социальное положение. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:52
2022-07-21T19:52
2022-07-21T19:52
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков предрек Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призвал ввести в стране чрезвычайное социальное положение."Мы сейчас стоим перед социальной катастрофой масштаба 1990-х годов, и все мы знаем, что это было такое. В отличие от 90-х у нас есть опыт, мы член ЕС, у нас несравненно больший бюджет и у нас есть доступ к поддержке из Брюсселя на миллиарды евро. У нас в 90-е такого не было. У нашей страны теперь есть шанс предотвратить социальную катастрофу! Единственный способ избежать бедствия – ввести чрезвычайное социальное положение, чтобы оказать максимально широкую поддержку жителям Латвии зимой 2022-2023 годов и в течение всего следующего года", - написал Ушаков в соцсетях.По его словам, по предварительной оценке введение чрезвычайного социального положения может потребовать два-три миллиарда евро, однако бюджет страны свыше 12 миллиардов евро и поддержка от ЕС свыше 10 миллиардов евро делает это возможным."Если этой зимой не будет реализовано чрезвычайное социальное положение и не оказана помощь гражданам Латвии, то в следующем году десятки тысяч жителей страны столкнутся с отключением отопления, воды и электричества, долгами за коммунальные услуги и перед банками, угрозой выселения на улицу и бедностью вообще. Ликвидация последствий этой зимы займет несколько лет и в итоге обойдется более чем в 2-3 миллиарда. Кроме того, новый социальный кризис вызовет очередную и уже невосполнимую волну эмиграции", - написал Ушаков.
https://ria.ru/20220714/gaz-1802499057.html
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латвия, брюссель, в мире, евросоюз
В ЕП предрекли Латвии социальную катастрофу и призвали ввести режим ЧП
Депутат ЕП Нил Ушаков предрек Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призвал ввести режим ЧП
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков предрек Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призвал ввести в стране чрезвычайное социальное положение.
"Мы сейчас стоим перед социальной катастрофой масштаба 1990-х годов, и все мы знаем, что это было такое. В отличие от 90-х у нас есть опыт, мы член ЕС
, у нас несравненно больший бюджет и у нас есть доступ к поддержке из Брюсселя
на миллиарды евро. У нас в 90-е такого не было. У нашей страны теперь есть шанс предотвратить социальную катастрофу! Единственный способ избежать бедствия – ввести чрезвычайное социальное положение, чтобы оказать максимально широкую поддержку жителям Латвии
зимой 2022-2023 годов и в течение всего следующего года", - написал Ушаков в соцсетях.
По его словам, по предварительной оценке введение чрезвычайного социального положения может потребовать два-три миллиарда евро, однако бюджет страны свыше 12 миллиардов евро и поддержка от ЕС свыше 10 миллиардов евро делает это возможным.
"Если этой зимой не будет реализовано чрезвычайное социальное положение и не оказана помощь гражданам Латвии, то в следующем году десятки тысяч жителей страны столкнутся с отключением отопления, воды и электричества, долгами за коммунальные услуги и перед банками, угрозой выселения на улицу и бедностью вообще. Ликвидация последствий этой зимы займет несколько лет и в итоге обойдется более чем в 2-3 миллиарда. Кроме того, новый социальный кризис вызовет очередную и уже невосполнимую волну эмиграции", - написал Ушаков.