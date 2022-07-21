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Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты" - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/lantset-1803923300.html
Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты"
Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты" - РИА Новости, 21.07.2022
Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты"
Российские военные в рамках спецоперации для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет",... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:33
2022-07-21T10:29
в мире
специальная военная операция на украине
украина
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в рамках спецоперации для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет", сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники у "Ланцета" есть функция предконтактного подрыва — осколочно-фугасный заряд дрона срабатывает в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь.В частности, "Ланцеты" применяют по украинским войскам, засевшим в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц.Для ударов по живой силе используются дроны с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике — с кумулятивной.Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.У базовой версии "Ланцета", разработанной компанией ZALA AERO, — два симметричных X-образных крыла. Она оснащена трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.
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в мире, украина, россия
03:33 21.07.2022 (обновлено: 10:29 21.07.2022)
 
Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты"

Российская армия начала применять на Украине усиленные барражирующие боеприпасы "Ланцет"

© РИА Новости / Алексей ПаньшинБеспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Паньшин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в рамках спецоперации для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет", сообщил РИА Новости информированный источник.

"Российские войска на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с увеличенной продолжительностью полета в один час и более могущественной боевой частью, масса которой составляет более пяти килограммов, что минимум на два килограмма больше, чем у базовой версии дрона", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники у "Ланцета" есть функция предконтактного подрыва — осколочно-фугасный заряд дрона срабатывает в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь.
В частности, "Ланцеты" применяют по украинским войскам, засевшим в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц.
Для ударов по живой силе используются дроны с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике — с кумулятивной.
Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.
У базовой версии "Ланцета", разработанной компанией ZALA AERO, — два симметричных X-образных крыла. Она оснащена трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.
Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.
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