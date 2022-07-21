https://ria.ru/20220721/lantset-1803923300.html

Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты"

Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты" - РИА Новости, 21.07.2022

Источник: против украинской армии начали применять усиленные "Ланцеты"

Российские военные в рамках спецоперации для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет",... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:33

2022-07-21T03:33

2022-07-21T10:29

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специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские военные в рамках спецоперации для уничтожения украинской пехоты и легкобронированной техники начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет", сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что для поражения позиций, мест сосредоточения живой силы и техники у "Ланцета" есть функция предконтактного подрыва — осколочно-фугасный заряд дрона срабатывает в воздухе в стороне от цели или над целью, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь.В частности, "Ланцеты" применяют по украинским войскам, засевшим в укреплениях открытого типа, прячущимся в лесопосадках или домах, по расчетам гаубиц.Для ударов по живой силе используются дроны с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике — с кумулятивной.Модернизированная версия "Ланцета" получила новую аэродинамику — теперь у аппарата одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.У базовой версии "Ланцета", разработанной компанией ZALA AERO, — два симметричных X-образных крыла. Она оснащена трехкилограммовой боевой частью. Продолжительность полета, по данным разработчика, составляет до 40 минут, максимальная скорость — 110 километров в час.Барражирующие боеприпасы — класс оружия, которое может длительное время барражировать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой аппарат наносит удар как управляемая ракета "воздух — поверхность", самоуничтожаясь над целью.

https://ria.ru/20220706/drony-1800668307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия