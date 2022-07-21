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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,65 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,65 рубля - РИА Новости, 21.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,65 рубля
Рубль ослаб в четверг: курс доллара после четырех сессий падения поднялся до 56,65 рубля, евро - после шести вырос до 57,25 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:09
2022-07-21T20:09
2022-07-21T20:09
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рубль ослаб в четверг: курс доллара после четырех сессий падения поднялся до 56,65 рубля, евро - после шести вырос до 57,25 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 1,63 рубля, до 56,65 рубля, евро - на 92 копейки, до 57,25 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 56,65 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг вырос до 56,65 рубля, евро — до 57,25