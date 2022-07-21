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Курс доллара превысил 58 рублей
Курс доллара превысил 58 рублей - РИА Новости, 21.07.2022
Курс доллара превысил 58 рублей
Рубль перешел к резкому ослаблению - доллар уже дороже 58 рублей, евро - выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:48
2022-07-21T12:48
2022-07-21T13:05
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рубль перешел к резкому ослаблению - доллар уже дороже 58 рублей, евро - выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск рос примерно на 3 рубля - до 58,34 рубля, евро - примерно на 2,8 рубля, до 59,11 рубля.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:48 21.07.2022 (обновлено: 13:05 21.07.2022)
Курс доллара превысил 58 рублей
Курс доллара на Мосбирже превысил 58 рублей впервые с 15 июля