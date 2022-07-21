https://ria.ru/20220721/kurs-1803988942.html

Курс доллара превысил 58 рублей

Курс доллара превысил 58 рублей - РИА Новости, 21.07.2022

Курс доллара превысил 58 рублей

Рубль перешел к резкому ослаблению - доллар уже дороже 58 рублей, евро - выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:48

2022-07-21T12:48

2022-07-21T13:05

курс доллара

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

экономика

валюта

динамика курсов валют

россия

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740386009_116:739:2442:2048_1920x0_80_0_0_1e73bd931b768d9de94dd0034efd01fe.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Рубль перешел к резкому ослаблению - доллар уже дороже 58 рублей, евро - выше 59 рублей, оба впервые с 15 июля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.56 мск рос примерно на 3 рубля - до 58,34 рубля, евро - примерно на 2,8 рубля, до 59,11 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

курс доллара, доллар, экономика, валюта, динамика курсов валют, россия, рубль, курс рубля, евро, московская биржа