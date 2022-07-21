https://ria.ru/20220721/kurs-1803948896.html

Курс доллара опустился ниже 55 рублей

Курс доллара опустился ниже 55 рублей - РИА Новости, 21.07.2022

Курс доллара опустился ниже 55 рублей

Российская валюта в начале торгов продолжает укрепляться, американская — опустилась ниже 55 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:13

2022-07-21T10:13

2022-07-21T12:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

россия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская валюта в начале торгов продолжает укрепляться, американская — опустилась ниже 55 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:24 мск. снижался на семь копеек — до 54,95 рубля, евро дешевел на 42 копейки, до 55,92 рубля.Открывшись снижением, курсы обеих валют около 10:10 мск. резко подскочили — доллар достигал 56,87 рубля, а евро — 58 рублей ровно. Но буквально за пару минут котировки вернулись к прежним отметкам.Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента.По состоянию на 08:43 мск. цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,63 процента, до 106,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,82 процента, до 99,06 доллара.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия