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Курс доллара опустился ниже 55 рублей
Курс доллара опустился ниже 55 рублей - РИА Новости, 21.07.2022
Курс доллара опустился ниже 55 рублей
Российская валюта в начале торгов продолжает укрепляться, американская — опустилась ниже 55 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:13
2022-07-21T10:13
2022-07-21T12:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
россия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российская валюта в начале торгов продолжает укрепляться, американская — опустилась ниже 55 рублей, следует из данных Московской биржи.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:24 мск. снижался на семь копеек — до 54,95 рубля, евро дешевел на 42 копейки, до 55,92 рубля.Открывшись снижением, курсы обеих валют около 10:10 мск. резко подскочили — доллар достигал 56,87 рубля, а евро — 58 рублей ровно. Но буквально за пару минут котировки вернулись к прежним отметкам.Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента.По состоянию на 08:43 мск. цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent снижалась на 0,63 процента, до 106,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,82 процента, до 99,06 доллара.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия
10:13 21.07.2022 (обновлено: 12:21 21.07.2022)
Курс доллара опустился ниже 55 рублей
Курс доллара в начале торгов опустился ниже 55 рублей, евро — ниже 56 рублей
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Российская валюта в начале торгов продолжает укрепляться, американская — опустилась ниже 55 рублей, следует из данных
Московской биржи.
Так, курс доллара расчетами "завтра" на 10:24 мск. снижался на семь копеек — до 54,95 рубля, евро дешевел на 42 копейки, до 55,92 рубля.
Открывшись снижением, курсы обеих валют около 10:10 мск. резко подскочили — доллар достигал 56,87 рубля, а евро — 58 рублей ровно. Но буквально за пару минут котировки вернулись к прежним отметкам.
Мировые цены на нефть снижаются в пределах одного процента.
По состоянию на 08:43 мск. цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent
снижалась на 0,63 процента, до 106,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI
— на 0,82 процента, до 99,06 доллара.