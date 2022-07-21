https://ria.ru/20220721/kukly-1803995126.html

Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди"

Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди" - РИА Новости, 21.07.2022

Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди"

Театр кукол имени Образцова завершает юбилейный, 91-й сезон 21 июля премьерой спектакля-притчи "Питер Пэн и Венди" по повести Джеймса Барри в постановке... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:46

2022-07-21T13:46

2022-07-21T14:32

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театр кукол имени с. в. образцова

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Театр кукол имени Образцова завершает юбилейный, 91-й сезон 21 июля премьерой спектакля-притчи "Питер Пэн и Венди" по повести Джеймса Барри в постановке режиссера Бориса Константинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Это рассказ о мальчике, который не хотел взрослеть, и девочке из добропорядочного английского семейства. Смеясь и играя, Венди вместе с братьями улетает из дождливого Лондона вслед за Питером Пэном на Остров, которого нет. В волшебном мире фей и русалок, отважных индейцев и пиратов их ждут невероятные приключения, сражения и опасности.У Константинова третьим главным героем становится Мама, которая всегда ждет своих детей и в любую погоду оставляет для них окно открытым. И каким бы чудесным ни казался таинственный Остров, потерянным мальчишкам не хватает ласки и заботы, не хватает мамы, которая подтыкала им на ночь одеяла и рассказывала сказки.По словам режиссера, каждый найдет в притче что-то свое: дети увидят сказку, полеты, приключения, но есть послания и для родителей.В постановке задействованы разные виды кукол – тростевые и планшетные, маски и тантамарески. Художник Рита Рауд создала динамичные многоуровневые декорации, а музыка Альбины Шестаковой подарила каждому герою свой лейтмотив.На сцене будет много молодых актеров, для кого-то это будет первый опыт в театре Образцова."В этом спектакле нам особенно нужны оснащенные артисты с хорошим вокалом, пластикой, умением работать с куклой, актерскими способностями, потому что им нужно и петь, и играть живым планом, и работать с куклой. Я тоже чему-то учусь у молодых, ловлю современные ритмы. Ведь они ближе к нашему зрителю, поскольку сами недавно были детьми", – подчеркивает Борис Константинов.

https://ria.ru/20220720/khoreografiya-1803432151.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, театр кукол имени с. в. образцова, театр