https://ria.ru/20220721/kukly-1803995126.html
Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди"
Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди" - РИА Новости, 21.07.2022
Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди"
Театр кукол имени Образцова завершает юбилейный, 91-й сезон 21 июля премьерой спектакля-притчи "Питер Пэн и Венди" по повести Джеймса Барри в постановке... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:46
2022-07-21T13:46
2022-07-21T14:32
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театр кукол имени с. в. образцова
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Театр кукол имени Образцова завершает юбилейный, 91-й сезон 21 июля премьерой спектакля-притчи "Питер Пэн и Венди" по повести Джеймса Барри в постановке режиссера Бориса Константинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Это рассказ о мальчике, который не хотел взрослеть, и девочке из добропорядочного английского семейства. Смеясь и играя, Венди вместе с братьями улетает из дождливого Лондона вслед за Питером Пэном на Остров, которого нет. В волшебном мире фей и русалок, отважных индейцев и пиратов их ждут невероятные приключения, сражения и опасности.У Константинова третьим главным героем становится Мама, которая всегда ждет своих детей и в любую погоду оставляет для них окно открытым. И каким бы чудесным ни казался таинственный Остров, потерянным мальчишкам не хватает ласки и заботы, не хватает мамы, которая подтыкала им на ночь одеяла и рассказывала сказки.По словам режиссера, каждый найдет в притче что-то свое: дети увидят сказку, полеты, приключения, но есть послания и для родителей.В постановке задействованы разные виды кукол – тростевые и планшетные, маски и тантамарески. Художник Рита Рауд создала динамичные многоуровневые декорации, а музыка Альбины Шестаковой подарила каждому герою свой лейтмотив.На сцене будет много молодых актеров, для кого-то это будет первый опыт в театре Образцова."В этом спектакле нам особенно нужны оснащенные артисты с хорошим вокалом, пластикой, умением работать с куклой, актерскими способностями, потому что им нужно и петь, и играть живым планом, и работать с куклой. Я тоже чему-то учусь у молодых, ловлю современные ритмы. Ведь они ближе к нашему зрителю, поскольку сами недавно были детьми", – подчеркивает Борис Константинов.
https://ria.ru/20220720/khoreografiya-1803432151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, культура, театр кукол имени с. в. образцова, театр
13:46 21.07.2022 (обновлено: 14:32 21.07.2022)
Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон премьерой "Питер Пэн и Венди"
Театр кукол им. Образцова завершит 91-й сезон 21 июля премьерой "Питер Пэн и Венди"
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Театр кукол имени Образцова завершает юбилейный, 91-й сезон 21 июля премьерой спектакля-притчи "Питер Пэн и Венди" по повести Джеймса Барри в постановке режиссера Бориса Константинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Это рассказ о мальчике, который не хотел взрослеть, и девочке из добропорядочного английского семейства. Смеясь и играя, Венди вместе с братьями улетает из дождливого Лондона вслед за Питером Пэном на Остров, которого нет. В волшебном мире фей и русалок, отважных индейцев и пиратов их ждут невероятные приключения, сражения и опасности.
У Константинова третьим главным героем становится Мама, которая всегда ждет своих детей и в любую погоду оставляет для них окно открытым. И каким бы чудесным ни казался таинственный Остров, потерянным мальчишкам не хватает ласки и заботы, не хватает мамы, которая подтыкала им на ночь одеяла и рассказывала сказки.
"Мне близок Джеймс Барри тем, что он разговаривает с детьми на серьезные, взрослые темы без заискивания и сюсюканья, вкладывая в этот разговор много личного. И в то же время он шалит и хулиганит, как Питер Пэн. Ведь у каждого взрослого есть часть души, неподвластная времени – благодаря ей он свободен, молод и безмятежен", – сказал Константинов.
По словам режиссера, каждый найдет в притче что-то свое: дети увидят сказку, полеты, приключения, но есть послания и для родителей.
В постановке задействованы разные виды кукол – тростевые и планшетные, маски и тантамарески. Художник Рита Рауд создала динамичные многоуровневые декорации, а музыка Альбины Шестаковой подарила каждому герою свой лейтмотив.
На сцене будет много молодых актеров, для кого-то это будет первый опыт в театре Образцова.
"В этом спектакле нам особенно нужны оснащенные артисты с хорошим вокалом, пластикой, умением работать с куклой, актерскими способностями, потому что им нужно и петь, и играть живым планом, и работать с куклой. Я тоже чему-то учусь у молодых, ловлю современные ритмы. Ведь они ближе к нашему зрителю, поскольку сами недавно были детьми", – подчеркивает Борис Константинов.